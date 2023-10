Puma tiene un outlet en CDMX con tenis de edición limitada y descuentos de 700 pesos

Si estás pensando en comprarte un par de tenis en los próximos días, pero no quieres gastar una fortuna en ello, entonces esta nota es para ti pues en esta ocasión te diremos todo acerca de un outlet de Puma en la Ciudad de México, en el cual, podrás encontrar tenis, ropa y algunos otros artículos deportivos de excelente calidad a precios sumamente bajos pues podrás obtener descuentos de hasta 700 pesos.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que este outlet de Puma se encuentra en el número 72 de la calle 16 de septiembre en la colonia Centro de la Ciudad de México, el código postal es 06010 en la alcaldía Cuauhtémoc y como referencia este establecimiento se encuentra entre las calles de Palma e Isabel La Católica.

¿Qué se puede encontrar en este outlet de Puma?

El creador de contenido Daniel Carmona, quien en TikTok se identifica como “Dani el de los Tenis” fue el encargado de hacer un recorrido por este outlet de Puma, el cual documentó y difundió en la referida aplicación de origen chino y durante su grabación no titubeó al asegurar que este establecimiento comercial es uno de los mejores outlets que ha visitado pues además de una gran variedad de productos, los precios que se manejan realmente cuidan la cartera de sus clientes, además, destacó la atención del personal.

Durante su recorrido por el outlet de Puma, Daniel Carmona encontró una amplia variedad de tenis de edición limitada tanto para hombres como para mujer y hasta para niños, además, también señaló que hay una sección de ropa donde se encuentran productos de las distintas líneas que maneja la empresa alemana, además, también hay mochilas, carteras, gorras, ropa interior y otros artículos deportivos.

Hay descuentos de hasta 700 pesos en este outlet de Pumas

Respecto a los precios que se manejan en esta outlet de Puma, se sabe que todos los productos ya tienen una rebaja de cajón, sin embargo, gracias al video de Daniel Carmona se pudo ver que hay productos seleccionados que tienen descuentos de hasta el 50% por lo que puedes ahorrar una cantidad considerable.

En algún momento del video de Daniel Carmona se pudo ver que unos tenis tenían una rebaja de 700 pesos, además, mostró que uno de los productos más baratos de esta tienda son las baddies pues se puede comprar uno de estos gorros por tan solo 299 pesos.

Es importante señalar que en este video no se especificó a partir de cuantos productos es que aplica el descuento de 50%, sin embargo, como se dijo antes, todos los productos ya tienen descuentos y antes de acudir a realizar tus comprar hay que tener en consideración que, como en cualquier otro outlet, podría no haber una gran variedad en tallas, no obstante, esto no significa que no sea una excelente opción para ahorrarte unos pesos y poder vestir con estilo.

