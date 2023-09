Selena Gómez y Lady Gaga tienen los labiales ideales para la temporada otoño-invierno 2023

Las grandes de make up ya apostaron por los colores que sean tendencia este otoño-invierno y sorprendió mucho que este año salieron del top los tonos oscuros como el morado, moka y vino y llegaron a dar protagonismo otros labiales que sin duda alguna tienes que conseguir de inmediato antes de que la temporada llegue.

Celebridades que cuentan con una marca de maquillaje como Selena Gómez, Lady Gaga y Hailey Bieber ya se unieron a las tendencias de otoño-invierno y han lanzado los mismos tonos. Así que atrévete a experimentar con el color que quieras y te sientas cómoda con tu look.

El tono clásico que no pasa de moda

¿Cuáles son los 5 colores en tendencia este otoño-invierno?

Nude mate

Este año van a destacar los tonos nude y no hay por qué temer a la hora de querer usarlos, a veces creemos que un color bajito no resaltará en nuestro rostro pero es todo lo contrario, cuando un maquillaje es potente lo mejor que podemos hacer es pintar nuestros labios de un color piel, este por ejemplo le va bien a cualquier look, así que debemos tenerlo en nuestra cosmetiquera ya.

Nude gloss

Hailey Bieber nos ha demostrado que es la reina del glamour, pero no solo eso, también es una exitosa empresaria y en su marca de cosméticos ha lanzado lo último en tendencia. Como lo mencionamos anteriormente los tonos nude van a ser los protagonistas este año, y la modelo lo deja claro, sin embargo, así como se usará el efecto mate también se usará el gloss en el mismo color, este aporta frescura a nuestro make up y le da brillo a nuestro rostro.

Rosa pálido

Los tonos rosa pálido también vienen esta temporada, puede ser un rosa muy sutil como este o incluso se está apostando por el rosa barbie que ha sido un éxito en los últimos meses.

Marrón

El tono por excelencia que no solo va a brillar labios, también en prendas, sombras, diseños de uñas y accesorios. El marrón es más usado durante los meses de septiembre a noviembre, pues sus tonalidades como hojas de arce son ideales para combinar con la estación. Al usarlo no debemos olvidar hacer un maquillaje más ligero en los párpados para que haga contraste.

Rojo

El clásico por excelencia es el rojo, este tono no pasa de moda y es atemporal, todo el año es un buen momento para usarlo, desde el rojo carmín, rojo sangre y escarlata. Es válido usarlo en acabado mate o en gloss. El rojo siempre es el protagonista de un gran maquillaje, así que podemos experimentar al usar una base ligera, un rubor rosado y sombras neutras.

