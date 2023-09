La técnica infalible para quitarte las pestañas postizas sin maltratar tus ojos

El efecto que dan las pestañas postizas a nuestra mirada es inigualable y a quién lo le gusta traer pestañas kilométricas y rizadas todo el tiempo. Sin embargo, colocar pestañas pelo a pelo puede tener consecuencias muy graves si no las retiramos adecuadamente y de tener una hermosa mirada podríamos terminar sin un solo pelo, por eso es importante que antes de que vayas con una lashista a que te las coloque sepas perfectamente bien cómo quitártelas.

Algo que definitivamente no podemos hacer es arrancar una por una ya que no hay forma de que al retirarlas podamos separar nuestros pelitos naturales de las extensiones de pestañas, así que esto queda totalmente prohibido. Es muy fácil retirarlas de una forma sencilla y cuidando tu mirada, solo debemos conseguir un producto especial y al aplicarlo hasta conseguiremos tener unas pestañas más lindas después de retirar las postizas.

Las pestañas una por una se ven hermosas pero requieren de buen cuidado | Foto: Pinterest

¿Cómo me puedo quitar las pestañas postizas en casa sin dañar mis ojos?

Debido a que las pestañas postizas son semi permanentes, las expertas requieren un adhesivo super especial que resista el día a día, por eso utilizan un pegamento bastante fuerte que si bien no es dañino para nuestros ojos, es peligroso si no lo tratamos con cuidado. Es por eso que necesitamos un producto para retirar las pestañas postizas igual de potente sin dañar nuestros ojos ni nuestros pelitos naturales.

En el mercado hay diversos productos de cosmética ideales para retirar las pestañas postizas, algunos son a base de agua y otros en gel, un ingrediente básico que tiene que contener y debes tener en cuenta es emolientes, ya que este protegerá tu piel, no será agresivo y no arrancará tus pestañas naturales. Es importante que sepas que los removedores no deben causar irritación o ardor. Necesitaremos pads de algodón y algunos isópos.

Paso 1: Coloca el pad de algodón debajo de tus pestañas

Paso 2: Agrega el líquido removedor en un sopo

Paso 3: Realiza movimiento de la raíz a la punta hasta que las pestañas se desprendan

Aunque la mayoría de renovadores funcionan aplicando esta técnica, lo ideal es leer con atención las instrucciones para reafirmar que el proceso a seguir sea el mismo. Este líquido sirve para retirar las pestañas postizas de cinta y pelo a pelo, incluso a éstas últimas las dejará en buenas condiciones para que las vuelvas a usar.

¿Hay algún producto natural para retirar las pestañas pelo a pelo?

Sí lo hay, también podemos hacerlo con aceites naturales como el aceite de oliva o el aceite de argán y el aceite de coco, aunque debemos tener en cuenta que se debe utilizar en poca cantidad, y como en el anterior caso sobre un disco de algodón, un cotonete o untados suavemente en el párpado, haciendo movimiento suaves sobre las pestañas. Una vez que se realice hay que lavar perfectamente el rostro, especialmente en el contorno de los ojos.

El producto no debe causarte irritación o ardor, de lo contrario suspéndelo de inmediato | Foto: Pinterest

¿Cuánto duran las pestañas postizas y qué tan conveniente es usarlas?

Su duración de las pestañas 1x1 o pelo a pelo tienen que ver con el cuidado, pero si lo haces correctamente lucirán perfectas de un mes y medio a dos. Como cualquier producto de belleza, usar pestañas postizas tiene sus límites, especialmente las de extensión, este tipo requiere un buen cuidado, sobre todo de higiene así que si acostumbras colocártelas de manera frecuente mantén los cuidados necesarios y también te sugerimos dejar descansar tus ojos entre periodos, esto ayuda a no generar infecciones o irritación en los ojos. Mientras que las postizas de tira son menos agresivas así que solo asegúrate de retirarlas correctamente y las podrás usar a diario.

Las pestañas pelo a pelo suelen durar de 1 a dos meses | Foto: Pinterest

