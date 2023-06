5 Secretos de belleza para lograr unas pestañas largas y seductoras

Uno de los emprendimientos que cobró fuerza durante la pandemia es la colocación de extensión de pestañas y que ha empleado a miles de mujeres y hasta hombres en nuestro país. En el nuevo episodio de "Negocios a la mexicana", investigamos los costos de ganancias y aplicaciones que ganan y pagan los que se dedican a esto.

A diferencia de las pestañas postizas que son de un solo uso y que son fáciles de aplicar, las extensiones de pestañas requieren estudios en técnicas, materiales y estilos. Por ello, se ha vuelto un negocio muy rentable para los que quieren emprender en el mundo de la belleza.

El precio para poner tu propio negocio de pestañas puede variar desde los 15 mil pesos en adelante, considerando el local, materiales y cursos. Por su parte, para las clientes, el costo de una extensión dependerá del largo, rizado, retoque y el volumen de las mismas.

¿Cómo tener pestañas largas y fuertes?

Es recomendable ir con una persona certificada en colocación de pestañas, pues es posible que si vas con alguien que no cuenta con las medidas de higiene puedes dañar tus pestañas, sufrir quemaduras o reacciones alérgicas a los materiales que utilice. De acuerdo con las expertas, el retoque de pestañas puede ser cada dos semanas, pero si buscas fortalecer tus pestañas naturales, checa estos tips infalibles.

Tratamiento humectante

Ya sea que te maquilles y utilices rímel, es importante hidratar tus pestañas. Algunos tratamientos naturales ayudan a nutrir el pelo de tus ojos que se usan como mascarillas nocturnas o para antes de pintarte. Los más recomendables son las fórmulas de keratina hidrolizada, vitamina E y pantenol.

Desmaquíllate todas las noches

Este paso es muy importante, no solo para tu piel, debes desmaquillarte y la cara antes de ir a dormir. Debes retirar el rímel de tus pestañas sin frotarlas, pues las puedes trozar o debilitar hasta que se caigan. Solo usa un desmaquillante o agua micelar y con un algodón, presiona por unos segundos para retirar todo el producto.

Aceite de ricino

Otro remedio casero es usar el aceite de ricino, pues estimula el crecimiento del vello y cabello. Su omega 9 y sus antioxidantes combaten la fragilidad capilar, además posee vitamina E que estimula el crecimiento. Aplícalo cada noche con un cepillo de pestañas limpio o nuevo.

Té Verde

El té verde tiene grandes beneficios para la salud y es que es un gran diurético. Utilizar este remedio ayudará al crecimiento de tus pestañas y que se te caigan menos. Usa las bolsitas de té o prepara un poco de este y moja dos algodones para ponerlos sobre tus ojos.

Rizadores de pestañas

Finalmente, aunque no es un remedio como tal, saber enchinar tus pestañas es vital para evitar que se quiebren, romperlas o dañarlas. Utiliza un rizador ideal, no presiones con tanta fuerza y no jales a la hora de rizarlas. También evita hacerlo con el rímel puesto, usar cucharas o algún otro material.