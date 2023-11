La máscara de pestañas que usa Ximena Navarrete para lucir como reina que solo cuesta 50 pesos

Con solo 22 años, Ximena Navarrete se convirtió en Miss Universo en el 2010 . La modelo conquistó a los jueces con un elegante vestido rojo diseñado por Benito Santos y una belleza inigualable. Fue la segunda mexicana en ganar el título después de Lupita Jones.

No hay duda de que Ximena Navarrete es una de las modelos más hermosas de nuestro país. La ex Miss Universo es poseedora de una belleza natural, admirada por sus seguidores que siempre la llenan de halagos en sus comentarios de Instagram.

Ximena Navarrete es una de las mujeres más bellas de México

Actualmente, se encuentra casada con el empresario Juan Carlos Valladares, con quien tiene dos hijos: Ximenita y Juan Carlos, a quienes presume constantemente en sus redes sociales. Según sus fans, la exreina de belleza y su esposo forman la familia perfecta.

Ximena es una experta en belleza y desde que abrió su cuenta de TikTok, acostumbra a grabar 'Get Ready With My' para sus seguidores y da consejos de maquillaje para lucir impecables. En esta ocasión, uno de sus artículos de belleza llamó la atención por lo barato y fácil de conseguir. ¡Sus seguidoras no lo podían creer!

Ximena Navarrete se hizo viral por el rímel que usa

¿Qué rimel usa Ximena Navarrete y dónde se consigue?

Durante uno de sus acostumbrados 'GRWM', Ximena Navarrete le mostró a sus seguidores cómo hacer un maquillaje sencillo en 15 minutos para lucir hermosas. La modelo usa marcas de lujo como Patrick Ta, Charlotte Tilbury, Chanel y la paleta de sombras de Luis Torres.

Ximena Navarrete maquillándose en su 'GRWM' de TikTok

Pero lo que más llamó la atención, fue el momento en que se coloca la máscara de pestañas, pues se trata del popular rímel de la marca Prosa 4 en 1, con tapa gris. Una marca mexicana de maquillaje económica que se consigue en el súpermercado, los tianguis, y las tiendas de belleza.

Ximena Navarrete usa la Máscara de Pestañas Prosa 4 en 1 de color gris

¿Cuánto cuesta el rímel Prosa y dónde lo venden?

Según la descripción de la marca, la Máscara 4 en 1 de Prosa alarga las pestañas dando un efecto de tener extensiones. Su fórmula es resistente al agua y aporta un color intenso y extra volumen, haciendo que las pestañas luzcan más largas y abundantes.

Ximena Navarrete usando el rímel de Prosa de tapa gris

Su precio en línea es de aproxidamante 50 pesos. Lo puedes conseguir en Sally Beauty:

Máscara de Pestañas Prosa; este es su precio en línea

Su cepillo profesional eleva y define con precisión las pestañas para una palicación perfecta. No hay duda de por qué es el rímel favorito de Ximena Navarrete y de otras influencers de maquillaje que usan la Máscara de Prosa en su rutina, pues deja las pestañas espectaculares.