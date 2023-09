Maquillaje para las fiestas patrias: estos diseños además de sencillos te harán ser la envidia el 15 de septiembre

Faltan unos cuantos días para celebrar el 15 de septiembre en México y por supuesto no nos puede faltar nuestro outfit patrio, pero no puede haber una buena vestimenta si no va acompañada de un maquillaje, así que aquí tenemos unas excelentes ideas que te pueden servir para que vayas practicando tu make up.

Algunas familias acostumbran realizar las típicas “noches mexicanas”, y este es un excelente lugar para brillar con nuestro maquillaje del Día de la Independencia, y no es necesario que seas una experta para realizarte un diseño de ensueño, solo necesitamos dejarnos llevar por la creatividad y una paleta de colores que tenga verde, blanco y rojo.

Este es un maquillaje más sencillo pero creativo y original | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los mejores maquillajes para brillar el 15 de septiembre?

El primero de ellos, incluso, lo podemos realizar con sellos patrios de colores que venden en cualquier puestito alusivo al 15 de septiembre. Lo único que necesitamos es tomar un poco de pintura verde con una brocha y la vas a color del final del ojo hacia el lagrimal, en el centro repetimos el procedimiento pero esta vez con el tono blanco, para que haya una separación entre los colores puedes aplicar un delineado del tono. La sombra podemos extenderla hasta el largo que deseemos y para que nuestro maquillaje luzca llamativo aplicamos iluminador en la parte bajo la ceja.

Este maquillaje lo puedes realizar con sello patrio | Foto: Pinterest

No hay 15 de septiembre sin un hermoso glitter como protagonista y este maquillaje lo dice todo. Esta aplicación es de nuestras favoritas porque es una combinación entre delineado y aplicación de sombras. Para este maquillaje solo tienes que aplicar una sombra todo piel en el párpado y sobre ella un pequeño tramo en verde, uno blanco y finalmente el rojo.

Luego toma tu glitter y colocalo encima de los colores de la bandera, los puedes extender hacia afuera para que de la apariencia de un delineado, coloca pestaña postiza si así lo deseas y listo, con este maquillaje conseguirás una mirada de alto impacto que deslumbrará en cualquier fiesta mexicana.

Con este maquillaje queda una hermosa combinación entre delineado y sombra | Foto: Pinterest

Este otro podría parecer más arriesgado pero en realidad es fácil de hacer y además es original. Este make up lleva los colores de los tradicionales rebozos mexicanos, los colores rosa, azul, blanco y amarillos son los protagonistas, pero para que este maquillaje tenga sentido deberás usas un outfit o tocado que sea similar para que se distinga el por qué de este maquillaje. Como este make up es un poco cargado lo ideal es usar un labial nude.

No todos los maquillajes de septiembre deben llevar los colores patrios, también pueden ser alusivos a un elemento mexicano | Foto: Pinterest

