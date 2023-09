Los 3 tipos de amistad que debes mantener a tu lado para ser feliz, según Harvard

La amistad es una relación afectiva entre dos o varios individuos que se sustenta en valores como el amor, la lealtad, la solidaridad, la sinceridad y el compromiso. Es un tipo de vínculo que se cultiva con el trato y el interés recíproco a lo largo del tiempo. Este tipo de relaciones surgen desde los centros laborares, escolares, vecindarios y actualmente redes sociales. Además, no solamente nacen por afinidad, a veces surgen entre personas muy dispares.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, no existe un solo tipo de amistad. Según Arthur Brooks, un profesor de la prestigiosa institución, existen hasta tres tipos, donde cada uno de ellos es necesario para tener una sensación de bienestar. En un artículo publicado en abril de 2021 en The Atlantic, titulado “Tus mejores amigos no pueden hacer nada por ti”, el académico explicó cuáles son y en qué consisten.

La amistas a veces surge entre personas con gustos muy dispares. Foto: Pexels

¿Cuáles son los 3 tipos de amigos que debemos tener para ser felices?

1. Amistades útiles

Brooks aseveró que hay vínculos que suelen ser "transaccionales", es decir, una da una cosa y a cambio recibe otra, como las relaciones laborales y escolares: “Piense en las relaciones que tiene con las personas con las que trabaja o con las que hace negocios”, expresó.

2. Amistades basadas en el placer

Este tipo de vínculos se basa más en la admiración que existe entre los 2, pues cada uno se asombra de una cualidad, aptitudes o logros que observa en el otro: “Si alguien nota que su amigo es divertido, interesante y una fuente de disfrute, es probable que se trate de una amistad de placer”, escribió el académico en su artículo.

Las relaciones basadas en la utilidad por lo general son un "ganar-ganar". Foto: Pexels

3. Amistades perfectas

Para explicar este tipo de amistad, Brooks recordó y citó a Aristóteles, reconocido filósofo griego:

"Las amistades perfectas son aquellas entre personas que tienen un amor mutuo por algo que no solo los une, sino que eleva su comportamiento a la virtud. Un vínculo es perfecto no cuando se basa en la utilidad o el placer, sino cuando se centra en mejorar las circunstancias de la otra persona”, dijo.

