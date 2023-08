Los 5 hábitos para ser más feliz y que están científicamente probados

La fórmula de la felicidad no existe. Por siglos, los humanos se han dado a la tarea de buscarla sin cesar, pero con lo único que se han topado es con respuestas subjetivas, pues esta emoción no significa lo mismo para todos. Para algunos representa tener poder, dinero y lujos, mientras que otros anhelan la salud, una familia, o una pareja con quien compartir su vida, no importa el motivo, la sensación de bienestar o satisfacción es la misma.

Los últimos años no han sido fáciles para el mundo, luego de que se desatara una pandemia que dejó millones de muertes, desempleo, crisis económicas y miles de historias de vida truncas. Aunque ese panorama parezca complejo, todo ser humano, por lo menos una vez en su vida, se ha cuestionado qué es la felicidad, pues ésta ha sido una de las metas más añoradas, de forma generalizada se puede decir que ésta es la sensación de creer y tener esperanza en el futuro, sentirse con ánimos y en una situación en la cual parece que las relaciones marchan de manera positiva.

La felicidad es diferente para cada persona. Foto: Pexels

Hábitos de la felicidad

Una especialista interesada en el área de las emociones realizó una investigación para encontrar los secretos de la felicidad. Se trata de Sonja Lyubomirsky, profesora de la Universidad de California, Riverside, y autora de libros sobre bienestar mental, cuyo estudio consistió en analizar patrones comunes entre personas que se autoproclaman felices y compararlas con las personas que consideran ser "amargadas". Los resultados derivaron en algunos hábitos que ella misma recomienda seguir para ser más feliz:

1. Hacer algo bueno por los demás: el simple hecho de sonreír, saludar con un "buen día", "buena tarde", o "buena noche" hace la diferencia en las relaciones que podamos tener en cualquier ámbito. Además, ayudar a otros de manera desinteresada da un impulso mental al proporcionarte una sensación de gratificación, pues el cuerpo comienza a segregar hormonas de la felicidad y endorfinas que fomentan las emociones positivas.

Ser más agradecido es clave. Foto: Pexels

2. Agradecer más: se dice que la gratitud lleva a las personas a notar las cosas buenas que tienen en su vida, aunque sean pocas o muchas, no es relevante; sin embargo, esto llevará a una reducción del estrés y síntomas depresivos. Asimismo, el ser agradecido ha mostrado tener efectos positivos en las relaciones cuando las personas se toman el tiempo de notarlas y decir "gracias".

3. Buscar el lado positivo de las cosas: bien dicen que "todo tiene solución, menos la muerte", solo hay que tener la mentalidad y la actitud de que "no hay mal que por bien no venga" o "no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante". Siempre, cualquier noticia, aunque sea absolutamente desastrosa y no pueda repararse, tiene su lado positivo. No obsesionarse solo con lo negativo.

"Nadie es monedita de oro para caerle bien a la gente". Foto: Pexels

4. Evitar complacer a los demás: asimismo, como dice el dicho "nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo". Es necesario tener en mente que todas las personas son diferentes y cada quien tiene sus valores, opiniones o creencias que muchas veces se contrapondrán con las nuestras.

5. Cultiva tus relaciones: de pareja, con amigos, familiares, estar acompañado, dar y recibir consejos o simplemente intercambiar palabras será benéfico para la salud mental. Además segregarás las conocidas como "hormonas de la felicidad"

