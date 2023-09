Bill Gates hace importante predicción relacionada al sueño y la satisfacción económica

En un revelador episodio del pódcast "Unconfuse Me with Bill Gates", el cofundador de Microsoft y filántropo de renombre mundial abrió su corazón y compartió un profundo error que cometió durante años: menospreciar la importancia del sueño en su vida. Bill Gates, quien en su juventud se jactaba de dormir muy poco, admitió que este enfoque le costó no solo su bienestar, sino posiblemente millones de dólares en oportunidades perdidas.

La confesión se produjo durante una conversación con el actor Seth Rogen y la actriz, guionista y directora de cine Lauren Miller Rogen, en la que Gates recordó cómo, entre los 30 y 40 años, consideraba que dormir era sinónimo de debilidad. En esa época, había una competencia implícita entre algunas figuras públicas por demostrar quién podía dormir menos, y Gates estaba dispuesto a participar en ella. Según sus propias palabras, "era un símbolo de superioridad, productividad y éxito".

El multimillonario aprendió

Sin embargo, el empresario reconoce que esta mentalidad era un grave error. Durante años, despreció el valor del sueño, llegando a veces a no dormir en absoluto. Según él, esta perspectiva no solo lo privó de un descanso necesario, sino que también pudo haberle costado oportunidades financieras. Gates es consciente de que su historia se asemeja a la de otros líderes exitosos que han presumido de dormir poco, como Donald Trump, Jack Dorsey y Angela Merkel, pero ahora insiste en que esta actitud es errónea.

A menudo, Bill Gates suele hacer predicciones que llaman mucho la atención. | Créditos: Archivo

El punto de inflexión en la percepción de Gates sobre el sueño ocurrió cuando su padre fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. A raíz de esto, comenzó a investigar sobre el tema y se dio cuenta de la importancia crítica del sueño para la salud del cerebro y el cuerpo.

"Una de las cosas más fuertes que surgen en el tema del Alzheimer es la importancia de dormir bien; es uno de los factores más predictivos de cualquier demencia, incluyendo el Alzheimer, es si estás durmiendo bien", afirma Gates.

Hoy en día, numerosas universidades han llevado a cabo investigaciones que respaldan la afirmación de Gates sobre la importancia del sueño. Se ha demostrado que un buen descanso está estrechamente relacionado con la productividad, la claridad mental, la calidad de las relaciones familiares y la generación de ideas innovadoras. Un estudio de la Universidad de Harvard ha destacado que un patrón de sueño deficiente en la edad adulta aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades mentales como la demencia o el Alzheimer.

Sigue leyendo

James Cameron quiso llevar su historia a Hollywood, pero ahora lo confunden con vagabundo que rechazó millón de dólares

Este es el nombre más lindo del mundo según un estudio inglés

"Nunca vi a un hombre desnudo": La terrible confesión de una mujer de 41 años que nunca tuvo pareja