El microbikini coqueto con el que África Zavala reventó la tendencia del verano 2023 | FOTOS

Se viven los últimos días del verano y algunos optaron por esperar a que las playas lucieran una vez más vacías para disfrutar en grande de estos paradisiacos destinos, tal y como lo hizo África Zavala que una vez más dio cátedra de elegancia con sus atuendos playeros. La actriz lució un diseño romántico para su traje de baño en color negro que le permitió presumir su tonificada figura y pronunciadas curvas con el glamour que la caracteriza.

“Mira el Sol, mira las nubes, mira la luna, mira las estrellas. ¿Te has fijado que siempre están ahí hermosas pase lo que pase? Así es la vida, mírala, disfrútala, vive en libertad disfrutando cada momento porque todo pasa quieras o no. Así que ríe y sueña todos y cada uno de los momentos de tu vida, porque una vez que han pasado ya no los volverás a recuperar”, es la reflexión que escribió la actriz junto a las postales de sus vacaciones.

Bikini negro con el que África Zavala arrasó en verano. Foto: IG @afri_zavala

África Zavala se sumó a las celebridades que optaron por la playa como el destino para unos días de descanso alejada del bullicio de la ciudad, aunque también fue una oportunidad para mostrar sus mejores atuendos y el bikini en color negro fue la prenda que le ganó halagos de sus seguidores en Instagram que siguen de cerca cada uno de sus atuendos buscando inspiración para la nueva temporada.

El conjunto en color negro tiene un diseño similar a una sostén de lencería, algo que es ideal para quienes buscan comodidad y soporte sin dejar de lado la sofisticación. En la parte del bikini optó por una prenda que tiene olanes en los bordes, un detalle favorable en la figura ya que brinda volumen en esta parte del cuerpo.

Minishort, la prenda del verano para África Zavala

La actriz de "Vencer el pasado" posee un estilo único marcado por los tonos cálidos, algo que se mantiene fiel pese a que durante primavera y verano los colores vibrantes son una de las tendencias favoritas. Zavala conoce a la perfección los diseños que favorecen su figura y el escote strapless es el mejor aliado para quienes desean evitar las marcas del traje de baño en el cuello y obtener un bronceado perfecto.

Look casual de África Zavala en minishort de mezclilla. Foto: IG @afri_zavala

Una de las prendas que no pueden faltar en la maleta de cualquier viaje a la playa son los minishort, la versatilidad en sus diseños los hacen ideales para crear todo tipo de atuendos y brindan comodidad para quienes gustan de hacer deportes acuáticos. Además, se pueden combinar con cualquier traje de baño por lo que basta uno para combinarse con otros tonos y bikinis.

Ejemplo de ello es el look casual de África Zavala para el que optó por un minishort blanco con detalles rasgados en la parte inferior que brindan un toque juvenil. Lo combinó con un bikini verde que tiene diseño de conchas de mar en el sostén, presumiendo su abdomen de acero resultado de una estricta rutina de ejercicio y sana alimentación.

África Zavala con bikini verde y minishort. Foto: IG @afri_zavala

