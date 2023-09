Maquillaje radiante: ¿cómo usar los correctores de color para lograr una piel maravillosa?

El mundo del maquillaje se encuentra compuesto por muhcos productos que ayudan a crear una mejor apariencia en la piel para que así las sombras y diseños puedan lucir aún mejor y aunque la mayoría de nosotras no conocemos todos los trucos de las maquillistas profesionales, la llegada de redes sociales como TikTok, Instagram e incluso YouTube han puesto a nuestro alcance las voces de expertas que pacientemente nos comparten el amor por su profesión y nos enseñan todas las técnicas para aprender de las mejores y así llevar nuestros maquillajes a otro nivel.

Es así como las redes sociales han contribuido a la democratización de los conocimientos sobre maquillaje y gracias a ellas cada vez conocemos más productos que además de ser fáciles de conseguir, nos ayudarán a crear acabados más profesionales en cada look a la par de que cuidamos nuestra piel y si bien no es obligatorio aplicarlos todos, muchas personas los usan y aquí no juzgamos las preferencias de nadie; unos de los productos que se han viralizado en los últimos años son los correctores de colores que, aplicados de la manera correcta, pueden ayudarnos a maquillar ciertas imperfecciones y lo mejor es que no necesitas ser una profesional para incorporarlos a tu rutina.

¿Cómo se utilizan los correctores de colores?

Los correctores de colores, también conocidos como pre-correctores, son una herramienta esencial en el mundo del maquillaje, ya que a diferencia de los correctores tradicionales que buscan asimilarse al tono de la piel y resaltar o contornear áreas específicas del rostro, los correctores de colores se utilizan para neutralizar imperfecciones como ojeras, bolsas, granitos y enrojecimientos, por lo que estos correctores siguen un principio clave: la mejor manera de ocultar un tono no deseado es utilizando su color opuesto.

Es así como en el amplio espectro de correctores de colores, cada tono tiene un propósito único y es esencial aprender cómo utilizar correctamente estos correctores de colores para aprovechar al máximo sus beneficios. La elección del tono correcto depende de la imperfección que se desee ocultar y de cómo se adapte a tu tono de piel específico, por lo que con la selección adecuada de tonos, puedes lograr un acabado impecable en tu maquillaje, ocultando imperfecciones y realzando tu belleza natural y si tú tampoco entiendes cómo un color morado se disfrazará con tu base, aquí te enseño cómo aplicarlos para no quedar como si te hubieras peleado en el metro.

¿Cómo usar el corrector verde?

El uso del corrector verde en el maquillaje se basa en un principio fundamental del círculo cromático: los colores complementarios. En este círculo, el verde y el rojo son considerados colores opuestos o complementarios y esta relación es crucial en la técnica de corrección de color, ya que los colores complementarios tienen la propiedad de neutralizarse mutuamente, por lo que al aplicar un corrector verde sobre imperfecciones rojas, como la rosácea, acné o cicatrices, el tono neutraliza el enrojecimiento presente en la piel, contrarrestando así la apariencia rojiza, pero es esencial recordar que este proceso no implica eliminar por completo el enrojecimiento, sino que lo disimula y equilibra para lograr un tono de piel más uniforme.

Al comprender la teoría del círculo cromático y cómo aplicarla en la elección y aplicación de correctores de color, puedes maximizar sus beneficios y lograr una apariencia más armoniosa y equilibrada en tu rostro.

¿Cómo usar el corrector naranja salmón?

Los correctores de tono naranja o salmón son perfectos para ocultar signos de fatiga y darle vida a una piel apagada porque si tienes una tez más oscura o de tono oliva, es probable que tus círculos debajo de los ojos no tengan la típica tonalidad morada o azulada, en lugar de eso, podrían presentar un tinte verdoso y para abordar este matiz, el corrector amarillo no será lo suficientemente efectivo, pero aquí es donde el corrector en tonos naranjas o salmón se convierte en un recurso esencial ya que en la rueda de colores, el rojo y el naranja son complementarios al verde y al azul, por lo tanto, aplicar un corrector en tonos naranjas o salmón sobre las ojeras verdosas neutralizará este color no deseado, proporcionando una base uniforme y una apariencia revitalizada.

Aprovechar los tonos complementarios en la rueda de colores es una estrategia efectiva para lograr un maquillaje impecable y una piel radiante.

¿Cómo usar el corrector amarillo?

Por otra parte, los correctores de color amarillo se destacan por contrarrestar tonos azules y morados en la piel, por lo que son especialmente efectivos para aclarar las sombras bajo los ojos y las ojeras, siendo de gran utilidad en tonos de piel más claros, esto se debe a que el amarillo es opuesto al púrpura y al azul, lo que lo convierte en un tono complementario ideal para neutralizar estas tonalidades. Por lo tanto, aplicar un corrector amarillo sobre las áreas afectadas contrarresta estos tonos, proporcionando un aspecto más uniforme y luminoso; además de su función para corregir ojeras y sombras, los correctores amarillos también se utilizan con éxito como prebase para sombras de ojos.

Al aplicar una fina capa de corrector amarillo en los párpados, se crea un lienzo uniforme y ligeramente tonificado que intensifica la apariencia de las sombras de ojos y permite que sus colores se destaquen de manera más vibrante.

¿Cómo usar el corrector morado?

Dentro del variado mundo de correctores de color, los tonos morados, específicamente el lavanda, se destacan por su capacidad para neutralizar y corregir los tonos cetrinos, que se refieren a una tez con matices beige o amarillos y también resultan muy útiles para equilibrar maquillajes que tienden a tener un tono cálido excesivo ya que el morado es el opuesto del amarillo en la rueda de colorimetría, por lo que puede revivir una piel que luce apagada y deshidratada, otorgándole un aspecto fresco y radiante. Además, es eficaz para disimular cicatrices de acné y manchas hiperpigmentadas.

Los correctores morados, por tanto, ofrecen un efecto luminoso y saludable al rostro al corregir los matices no deseados de la piel.

¿Cómo aplicar los correctores de colores para que no se mezclen con el base?

Una vez que has elegido el corrector de color adecuado, es esencial entender la forma óptima de utilizarlo para obtener un resultado impecable y favorecedor en tu maquillaje:

Aplica tu base de maquillaje: comienza por aplicar tu base de maquillaje preferida en todo tu rostro. Esto proporcionará una base uniforme sobre la cual aplicar el corrector de color. Aplica el corrector de color o pre-corrector: utiliza el corrector de color específico para corregir la imperfección que deseas cubrir. Comienza aplicando capas finas y gradualmente agrega más color según sea necesario para lograr el acabado deseado. Aplica en zonas específicas: asegúrate de aplicar el corrector de color solo en las áreas donde sea necesario. Por ejemplo, aplica el corrector verde en las áreas con enrojecimientos. Difumina cuidadosamente: es fundamental difuminar de manera minuciosa para lograr una transición suave entre el corrector de color y la base, esto evitará líneas visibles o marcas. Completa con un corrector normal: posteriormente, aplica tu corrector regular en el tono correspondiente a tu piel. Los tonos más claros iluminan y agregan dimensión, mientras que los tonos más oscuros pueden usarse para contornear y dar forma a tu rostro. Fija con polvos sueltos o fórmulas en crema: por último, fija tu maquillaje aplicando polvos sueltos para un acabado duradero. Puedes elegir polvos en función de la textura o el acabado que desees.

Recuerda aplicar muy poca cantidad de producto y difuminarlo a la perfección para lograr el efecto deseado.

Siguiendo estos pasos y utilizando los correctores de color de manera estratégica, lograrás un maquillaje impecable que resalta tu belleza natural y corrige cualquier imperfección de manera efectiva, pero recuerda que es esencial adaptar estos pasos según tu tipo de piel y las necesidades específicas de tu cutis.

