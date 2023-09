La cantante Elaine Haro enseña como lucir un bikini de 2 piezas en la cálida playa | FOTOS

Es cantante de regional mexicano IG/elaineharomusic

Elaine Haro es una celebridad de la música grupera y de redes sociales, para muestra el éxito que tienen sus canciones en plataformas y las reacciones de todas las fotografías o videos que sube a sus cuentas oficiales con las que constantemente agranda su comunidad de seguidores en sus espacios virtuales.

La estrella cautiva a sus espectadores en redes sociales con cada uno de los atuendos con los que aparece en fotografías ya sea vestida de botas o texana, pero también en algunos hermosos trajes de baño con los que realza su figura y da muestra de su feminidad, ya que acostumbra a utilizar ropa de playa en colores brillantes.

Con esta tendencia de bikini es con la que Elaine Haro se coloca como la reina de Instagram, algunas de las fotografías en las que más se ha llevado los aplausos de la gente es en donde está sentada en la arena y ligeramente voltea a la cámara, así se muestra con un bonito traje de baño de dos piezas en color amarillo.

“Estás guapísima Elaine”, “Eres bellísima”, “Eres una hermosa mujer llena de talento y con una sonrisa encantadora”, “Ese amarillo se te ve muy bonito amigue, me super encanta tu pelo”, “Que sexy luces de amarillo, ese color te queda divino, luces precio” y “Siempre será un gran encanto, privilegio y fascinación ver que tengas un gran cuerpazo”, son algunos de los comentarios que recibe la estrella.

Además de dar a conocer su encanto en plataformas digitales y su talento para cantar en los escenarios, ahora la originaria de Ciudad de México también se desarrolla como una prometedora actriz de series, pues con su participación en programas de la talla de “Como dice el dicho” y “La Rosa de Guadalupe” le funcionaron para formar parte de la serie en la que se cuenta la vida y obra de la polémica Gloria Trevi, proyecto que se titula “Ellas soy yo, Gloria Trevi”.

“Nayeli Que gran personaje. Hoy oficialmente termino un proyecto muy importante en mi carrera la BioSerie de @gloriatrevi @gloriatreviellassoyyo. Un proyecto que me reto muchísimo como actriz, que entregue mi 100% , llore y mucho pero como me divertí

Nayeli Que bien me caes. Gracias @carlaestradawest por la confianza y darme la oportunidad de ser Nayeli. Próximamente nos vemos en septiembre por @canalestrellas”, escribió Elaine junto a una fotografía de su personaje.