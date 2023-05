Elaine Haro denuncia abuso por parte de Rulo Sker, el conductor se defiende: "Hasta acá llegó tu carrera"

La cantante y actriz Elaine Haro denunció por medio de redes sociales abuso que sufrió la noche de este miércoles por parte de Rulo Sker, quien es conductor y también su manager. La cantante indicó grabó un video que subió a sus cuentas oficiales en las que relató que el hombre paró su presentación, sin embargo, inmediatamente después el host de Televisa compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que se defendió y advirtió a la artista que se "le acabó la carrera".

La ex participante de "Reto 4 Elementos" dio a conocer que fue al evento especial del Día de las Madres que organizó Bandamax, en el cual ella era una de las intérpretes que se subió al escenario. La joven artista indicó que mientras estaba dando su presentación, Rulo terminó su show de forma inesperada. La artista dijo que no estaba en condiciones de contar que es lo que estaba pasando, pero se mostró desconcertada ante las acciones del que era su representante y con el que había trabajado por una temporada.

“Acabo de vivir una experiencia muy desagradable, como saben ahorita estuve cantando en el evento de Bandamax solo que no pude terminar mi show porque lo interrumpieron, esa persona fue Rulo Sker, y obviamente me duele. No me siento bien porque están sucediendo cosas que a me gustaría decir, mañana se los contaré”, indicó Elaine Haro, quien compartió sus declaraciones en Instagram, Twitter y TikTok, en donde recibió el apoyo de sus miles de fanáticos.

¿Qué fue lo que pasó entre Elaine Haro y Rulo Sker?

Una de las personalidades que estuvo presente durante este suceso fue Yeri Mua, quien estuvo como conductora invitada del evento. La influencer presenció el momento en el que Elaine estaba cantando en el escenario algunos covers, cuando Rulo, según la jarocha bajo algún efecto de las drogas, se subió para reclamarle a la artista porque según estaba interpretando sus canciones, además, de que supuestamente la amenazó con acabarle su carrera.

"Yo y otra conductora fuimos testigos de cómo se la jaloneó a esa niña antes de de subir al escenario y quién sabe que hará en privado porque si eso lo hizo en frente de todos…”, dijo Yeri Mua, quien también reveló que tiene pruebas en contra del manager, las cuales enseñará en el momento de que Haro se lo permita. Asimismo, contó que debido a este incidente Rulo se peleó a golpes con otro de los conductores que estaba en el lugar.

Yeri Mua defendió a Elaine Haro y Foto: Captura de pantalla

Rulo Sker se defiende

En tanto, el conductor argentino compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se defendió de las acusaciones en su contra. Aunque no dio muchos detalles de qué fue lo que pasó aclaró que él "no es el malo de la película" y lanzó una adevertencia para Elaine Haro, y también para Televisa, sobre todo para sus canales Telehit y Bandamax, en donde colaboraba como presentador.

“Yo no soy el malo de la película, me hago responsable de mis actos, pero mis canciones que está tocando Elaine son mías, no puede tocarlas, Elaine hasta acá llegó tu carrera”, dijo molesto Rulo Sker, quien agregó: "Telehit, Bandamax y Televisa no me defendieron ni como conductor ni como mánager. A mis jefes, Carlos Munguía chingu*n a su madre y si siguen pasando esto habrá acciones legales”, arremetió.