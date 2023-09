5 señales de que estás en una relación de pareja sana y feliz, según la ciencia

Si existiera una fórmula mágica para ser feliz con una pareja sentimental, se ahorrarían muchos corazones rotos, tiempo y hasta recursos económicos. Desde tiempos remotos, el fenómeno del amor ha sido estudiado profundamente, tan es así que psicólogos, filósofos, científicos y otros interesados en el área se han dado a la tarea de investigar qué elementos y características componen una relación feliz.

Cabe recordar que el principio de toda relación sentimental, es decir, durante plena fase de enamoramiento, todo es miel sobre hojuelas, pues todo parece ser perfecto y la relación promete ser para siempre. No obstante, con el paso de tiempo, las parejas se van conociendo más, en ocasiones generando discusiones o diferencias entre ellas. Nadie puede adivinar si la relación perdurará en el tiempo, si se puede debilitar o si podrá fortalecerse. Sin embargo, la ciencia ha logrado realizar estimaciones aproximadas a partir de estudios e investigaciones que concluyen en 7 señales clave para saber si una relación es sana y feliz.

Foto: Pexels

1. Tener parejas pasadas: de acuerdo con la doctora Jacqui Gabb, experta en relaciones sentimentales, los que alguna vez estuvieron y sufrieron por amor no deberían recordar y reprimir esa experiencia para "embotellarla" en un rincón. En su lugar, deberían aprender de ella para identificar las señales de alarma y las crisis que pueden surgir en el futuro en otra pareja.

"Estos datos sugieren que internet puede estar alterando las dinámicas y los resultados del matrimonio en sí mismo", se afirma en el estudio referido por el periódico HuffPost.

2. Se conocieron en línea: de acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad de Chicago, Harvard y Gestalt Research, las parejas que se conocen por aplicaciones como Tinder, Bumble u otras cuyo fin es encontrar una relación, están más satisfechas y tienen menos probabilidades de terminar que las que se conocen en el trabajo o en una fiesta.

Foto: Pexels

3. No publican fotografías en redes sociales: según los resultados de una investigación reciente, aquellos que no comparten fotografías, "stories" y videos de su relación por todas las plataformas de redes sociales son los más felices, puesto que no buscan que otras personas validen su relación y cómo la viven.

4. Ven series y películas juntos: se trata de tener tiempo de calidad. Puede parecer que no le están sacando provecho a los planes con amigos o que solo están "perdiendo e tiempo", pero todo lo contrario, en realidad están cuidando su relación y su salud, según un grupo de investigadores.

5. No tienen hijos: uno de los estudios sociales más extensos de Gran Bretaña revela que es mejor no tener hijos si se quiere ser lo más feliz posible. La investigación británica recomienda disfrutar durante los años en los que todavía no están listos para tener hijos.

