Pozole vegetariano: una opción deliciosa y sin crueldad animal para disfrutar las fiestas patrias

Se acerca el 15 de septiembre, una de las celebraciones más esperadas por los mexicanos, pues este día se celebra el Día de la Independencia, uno de los eventos históricos más importantes de nuestro país. Este día miles de personas a lo largo y ancho del territorio, se dan cita con sus familiares para celebrar “El Grito” y por su puesto, no hay evento que no vaya acompañado de una deliciosa comida.

En esta fecha, algunas personas festejan con bebidas y platillos muy mexicanos, entre las delicias culinarias que hay para este día son los pambazos, chile en nogada, tostadas de pata y de tinga, sopes, pancita y por su puesto el tradicional pozole, que está hecho con granos de maíz, vegetales como lechuga, rábano, cebolla y carne de cerdo o pollo, sin embargo, esta espectacular comida tiene una alternativa vegetariana para quienes no comen carne.

Esta opción puede aplicarse en pozole blanco, verde o rojo | Foto: Pinterest

¿Qué ingredientes tiene el pozole vegetariano?

Actualmente muchas personas han optado por llevar un estilo de vida vegano, es decir no consumen ningún alimento de origen animal, la mayoría de ellos, optan por esta dieta para no contribuir a la crueldad con la que se mata a estos seres para que podamos consumirlos. Y para que no se queden atrás degustando este magnífico manjar, hay una opción vegetariana, incluso también es ideal para quienes están cuidando su alimentación.

Ingredientes

3 litros de agua o caldo de verduras

1 taza de maiz cacahuazintle

2 hojas de laurel

1 taza de champiñones fileteados

1 taza de setas fileteadas

1/2 kilo de flor de calabaza

1/2 Cebolla

1 diente de Ajo

Chile ancho

1 chile ancho, limpios y sin semillas

5 chiles guajillos, limpios y sin semillas

Sal

Rábanos, orégano, lechuga, limones, tostadas al gusto

Para hacer esta deliciosa receta es prácticamente lo mismo que con el pozole tradicional. Así que no tenemos que preocuparnos por hacer nuevas maniobras o conseguir ingredientes fuera de serie.

También puedes agregar otros ingredientes como calabaza | Foto: Pinterest

¿Cómo se prepara el pozole vegetariano?

Primero se debe poner a enjuagar el maíz, y ponerlo a cocer con suficiente agua, media cabeza de ajo y una cebolla, si éste seco tardará más su cocción pero si es recocido estará listo de media a una hora. Posteriormente se agrega el laurel y la sal.

Una vez que esta listo, deberán estar limpias las flores de calabaza, las cuales tenemos que picar y escurrir. Paso siguiente, limpiaremos los champiñones y los cortaremos en cuatro, agregamos estas verduras al caldo con el maíz y cocinaremos a fuego medio por 20 minutos. Hasta aquí puede ser una opción de pozole blanco pero para quienes les gusta rojo faltan algunos pasos.

El sabor será muy rico gracias a las especias agregadas | Foto: Pinterest

Para el pozole estilo jalisco, tendremos que limpiar y desvenar nuestros chiles, luego en un recipiente a parte tendremos que dejarlos cocer por 10 minutos, una vez que están listos, los llevamos a la licuadora con el ajo y la cebolla que pusimos en el maíz, agrega el agua con la que hirvieron, la consistencia debe ser media y como paso final toma un colador y agrega el chile licuado poco a poco a la olla con el maíz, si es necesario agrega más agua, rectifica sal deja hervir 20 minutos y listo, está terminado para servirse.

SIGUE LEYENDO

El sanguinario origen del pozole, el platillo favorito de los mexicanos en septiembre

3 recetas de postres sin hornear que van a sorprender a tus invitados este 15 de septiembre