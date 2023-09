Fiestas Patrias 2023: 4 licores que Profeco sacará del mercado por dañar tu salud

No es una falsedad cuando decimos que las Fiestas Patrias, a celebrarse el próximo 15 de septiembre, los mexicanos gustan por comprar bebidas alcohólicas para acompañarlas de una gran diversidad de antojitos como pozole, tostadas, tacos, pambazos, entre otros. Sin embargo no te queremos arruinar el festejo pero te compartiremos una información que te protegerá y beneficiará en cuestión de salud.

De acuerdo con la edición de septiembre de la Revista de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se han retirado del mercado algunas bebidas que no cumplen con las normativas señaladas. Cada que una marca viola las reglas el producto es retirado, pero existe una oportunidad para resarcir el error en cierto periodo de tiempo.

En dicha publicación se presentará un estudio donde se analizarán 22 productos diferentes: un tequila, cinco rones y 16 vodkas. La dependencia se enfocará en los etiquetados y en las ediciones de sabores que tienen los licores. Con el objetivo de que los ciudadanos protegan su integridad y salud.

¿Qué marcas retirarán?

Con información de la Profeco, las marcas que te mostraremos a continuación violan con la norma establecida por no colocar las leyendas de advertencia que le corresponden, principalmente por no recalcar en los daños que le pudiera provocar a menores de edad, conductores y mujeres embarazadas.

Vodka Svedka sabores citron y mandarina.

Vodka New Amsterdam sabor coco.

Vodka Finlandia sabores cereza, mango y mango fusión.

Ron colombiano de la marca Baraima, sabor tamarindo, frambuesa y limón.

Cabe señalar que los vodka serán retirados porque no incluyen etiquetado y no cumplen con los estatutos de proveedores. Lo mismo sucede con el ron Baraima, por lo que se recomienda no tomarlos y sobretodo en estas fiestas patrias, donde la familia se reúne para disfrutar.

Ron engaña a los usuarios

De acuerdo con información de "Milenio", que tuvo acceso a la nueva edición de la revista, el caso del ron colombiano ha alertado a la población ya que ofrece menos alcohol del que promociona.

En la etiqueta Barima marca que tiene 35% de alcohol pero en realidad tiene 34.3%, para compensar esto la empresa agrega más azúcar, esto por arriba de los límites establecidos que es de 85 gramos por litro.

