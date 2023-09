Yoga facial: esta es la rutina de 5 minutos que tu rostro necesita para revitalizarte

Cuando se trata de cuidado de la piel, solemos centrarnos en la elección de productos y la incorporación de ingredientes adecuados para abordar nuestras necesidades cutáneas. Sin embargo, un componente esencial que a menudo pasamos por alto son los masajes faciales y las rutinas de yoga facial que pueden complementar nuestra rutina de 'skincare'. Estos pequeños gestos pueden tener un impacto positivo en nuestro bienestar integral y mejorar la apariencia de nuestra piel.

En una entrevista reciente con The New York Times, la instructora de Yoga Facial, Carolina Winograd, compartió una rutina de 5 minutos que puede revitalizarte durante tu rutina de 'skincare'. Esta práctica no solo beneficia la piel, sino que también promueve la relajación y el bienestar general.

La rutina que tu rostro merece

Rutina de 5 minutos para revitalizarte:

Relajación del cuello : Siéntate con los pies apoyados en el suelo y coloca tu mano derecha sobre la oreja izquierda, inclinando la cabeza hacia el hombro derecho. Extiende tu mano izquierda hacia abajo, ejerciendo un suave peso. Respira profundamente por la nariz durante 30 segundos y luego vuelve al centro. Repite el estiramiento en el otro lado.

: Siéntate con los pies apoyados en el suelo y coloca tu mano derecha sobre la oreja izquierda, inclinando la cabeza hacia el hombro derecho. Extiende tu mano izquierda hacia abajo, ejerciendo un suave peso. Respira profundamente por la nariz durante 30 segundos y luego vuelve al centro. Repite el estiramiento en el otro lado. Relajación de la espalda : Entrelaza tus manos y colócalas detrás de la cabeza, entre la nuca y el cráneo. Presiona suavemente hacia abajo, sintiendo cómo se elongan los músculos del cuello y la espalda. Mantén esta posición durante 30 segundos y luego regresa suavemente al centro.

: Entrelaza tus manos y colócalas detrás de la cabeza, entre la nuca y el cráneo. Presiona suavemente hacia abajo, sintiendo cómo se elongan los músculos del cuello y la espalda. Mantén esta posición durante 30 segundos y luego regresa suavemente al centro. Activación de temporales : Mantén los hombros bajos, eleva los codos y forma puños. Lleva tus nudillos a las sienes y realiza círculos pesados sobre los músculos temporales. Este movimiento ayuda a liberar tensiones y promueve la circulación sanguínea y linfática.

: Mantén los hombros bajos, eleva los codos y forma puños. Lleva tus nudillos a las sienes y realiza círculos pesados sobre los músculos temporales. Este movimiento ayuda a liberar tensiones y promueve la circulación sanguínea y linfática. Activación superior : Esta postura trabaja y libera tensiones en todo el rostro, especialmente en los músculos temporales y maseteros. Ayuda a prevenir dolores de cabeza y migrañas, reduce arrugas alrededor de los ojos y levanta el rostro. Presiona los músculos temporales con las palmas de las manos y luego presiona diagonalmente hacia atrás y hacia arriba. Mantén la postura durante 30 segundos, respirando profundamente por la nariz. Repite dos veces más.

: Esta postura trabaja y libera tensiones en todo el rostro, especialmente en los músculos temporales y maseteros. Ayuda a prevenir dolores de cabeza y migrañas, reduce arrugas alrededor de los ojos y levanta el rostro. Presiona los músculos temporales con las palmas de las manos y luego presiona diagonalmente hacia atrás y hacia arriba. Mantén la postura durante 30 segundos, respirando profundamente por la nariz. Repite dos veces más. Masaje de orejas: Finaliza la rutina tirando suavemente de tus orejas desde el lóbulo hacia arriba. Este masaje relajará los músculos masticatorios y liberará endorfinas para que puedas continuar tus actividades sintiéndote renovada.

Estas prácticas de yoga facial pueden complementar tu rutina de cuidado de la piel y ayudarte a sentirte más relajada y rejuvenecida. Además, son un recordatorio de que el autocuidado va más allá de los productos y puede ser una forma efectiva de mejorar tu bienestar integral.

Si estás buscando una forma de mejorar tu bienestar mientras cuidas tu piel, considera incorporar esta rutina de yoga facial en tu ritual diario de 'skincare'. Tu piel y tu estado de ánimo te lo agradecerán.

