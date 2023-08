¡Olvídate de los alacranes en casa!, con esta planta los ahuyentarás de forma natural

El verano es una de las épocas más complicadas del año y es que además de las altas temperaturas, la temporada también se acompaña de lluvias que pueden ser un dolor de cabeza para muchos, en especial si se toma en cuenta que es el momento del año en el que existe un mayor riesgo de encontrar animales de ponzoña como los alacranes, ¡que representan un riesgo a nuestra salud!

Pues basta una picadura y que los alacranes inyecten su veneno en nuestro cuerpo, el de nuestra familia o mascotas, para encontrarnos en un serio problema y que requiera de atención médica inmediata. La peor parte es que en muchas ocasiones los ataques de estos animales se dan dentro de casa, pues saben bien cómo esconderse y salir a defenderse si por error nos los encontramos y ellos se sienten atacados.

¿Sabes en qué lugares de tu casa se esconden? (Foto: Pixabay)

¿Cómo ahuyentar de casa a los alacranes?

Así que si en esta temporada de lluvias te estás enfrentando a su constante presencia dentro de tu jardín o casa debes de saber que existe una planta que además de ser amigable con los humanos y mascotas, además de ser hermosa y oler rico, se encarga de mantener alejados a estos animales que a pesar de su tamaño pequeño puede llevarnos a la sala de emergencias del hospital si alguien resulta alérgico al veneno que liberan.

De acuerdo con los expertos, la lavanda es la planta que no puede faltar en ningún hogar si lo que se busca es mantener alejados a los alacranes, pues se sabe que su olor no es del agrado de estos insectos y al tenerlo dentro de casa o incluso en el jardín, estos animales no serán un problema. La mejor parte es que mientras el fuerte olor de esta especie combate la presencia de uno o más de los también conocidos como escorpiones, los habitantes de tu casa se llenarán con las mejores ventajas.

Cabe recordar que la lavanda es una de las plantas que más se desea tener en el hogar, ya sea para purificar la energía, según creencias como en Feng Shui, o bien, para ayudar a reducir el estrés e incluso regular el ciclo de sueño y es que entre su larga lista de características destacan sus propiedades relajantes. ¿La colocarías en tu hogar?