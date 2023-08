Jabón de arroz, el truco definitivo para aclarar la piel y que puedes hacer desde casa

Actualmente, existen muchos productos cosméticos que son especiales para el cuidado del rostro, pero entre tantas opciones muchas veces no sabemos cuál de ellas es mejor para nuestra piel en particular, por lo que muchas personas han optado por buscar opciones naturales para mantener una rutina de cuidado libre de químicos desconocidos, y que al mismo tiempo brindará múltiples beneficios para la salud de la piel.

De acuerdo con las amantes de la cosmética natural, los jabones naturales están elaborados con ingredientes naturales y suaves que no contienen productos químicos agresivos, fragancias sintéticas o colorantes artificiales, esto evita irritaciones y reacciones alérgicas en la piel sensible. Además, estos jabones son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, lo que significa que no causan daño al ecosistema después de ser utilizados.

Cada vez más personas buscan opciones naturales para cuidar su piel facial de manera efectiva y suave.

Fotografía: Freepik.

¿Cómo hacer un jabón de arroz casero y natural?

Este jabón de leche de arroz es especialmente eficaz para eliminar manchas causadas por la exposición al sol, aclarar la piel y mantenerla hidratada y radiante durante todo el día, además, los resultados serán notorios en poco tiempo de uso y gracias a los ingredientes naturales, podrás mantener el equilibrio natural de la barrera cutánea y evita que la piel se reseque o se vuelva demasiado grasa. Los ingredientes que necesitas para preparar tu propio jabón casero son:

4 cdas de arroz en polvo

2 jabones de glicerina

2 cdas de aceite de almendras

Dependiendo de los ingredientes utilizados, los jabones naturales pueden tener propiedades terapéuticas.

Fotografía: Freepik.

Una vez que tengas todos los ingredientes, sólo debes seguir estos sencillos pasos:

Ralla los dos jabones de glicerina. Vierte la ralladura y lleva por un par de minutos a baño maría. Agrega el polvo de arroz y el aceite de almendras, después revuelve a fuego bajo hasta que todos los ingredientes se derritan y queden bien integrados. Retira del fuego y vierte en un molde de silicón especial para jabones. Finalmente, deja reposar y cuando estén duros ya estarán listos para usarse.

Al evitar ingredientes sintéticos y productos químicos agresivos, los jabones naturales no dañan la piel a largo plazo.

Fotografía: Freepik.

Al utilizar este jabón en todo el cuerpo, notarás con el tiempo cómo las manchas de la piel van desapareciendo. También te será de gran ayuda para aclarar codos, rodillas y axilas de forma gradual y efectiva; gracias a sus ingredientes naturales es muy seguro para ser usado diariamente ya que no habrán reacciones secundarias por el uso de químicos.

