El arriesgado microbikini con el que Esmeralda Ugalde rompió las tendencias de verano

Esmeralda Ugalde se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas de la televisión, pues con su carisma ha flechado a todos los espectadores de "Venga La Alegría Fin de Semana", donde los sábados y los domingos se corona como la favorita de muchos; sin embargo, en el matutino de TV Azteca también acapara todos los reflectores al lucirse como toda una experta en moda.

Tan importante es el estilo de la conductora que ya es considerada como un referente de moda para mujeres jóvenes, ya sea al llevar un top con pantalón de vestir, un vestido corto o un minishort de mezclilla, pero en las últimas hora encendió la red al lucirse con un arriesgado microbikini con el que cautivó a sus fans como nunca antes. En otras ocasiones la también hermana de Ana Bárbara nos ha sorprendido con los trajes de baño más chic, pero este fin de semana ella fue la que dictó una nueva tendencia que además de glamurosa resulta muy sensual.

Esta no es la primera vez que Esmeralda Ugalde se luce en bikini. (Foto: IG @esmeoficial)

FOTO: Esmeralda Ugalde se luce en microbikini cruzado y luce su figura

A través de su cuenta oficial de Instagram, Esmeralda Ugalde compartió una nueva foto con la que también agregó un poderoso mensaje a sus seguidores de la plataforma de meta, pero sin duda lo que llamó la atención fue su look en un diminuto traje de baño que, aunque es de una sola pieza, imita a la perfección la confección de un bikini, con un top cruzado que lo vuelve aún más icónico.

Según la única foto que compartió la conductora de 31 años, para romper todas las tendencias del verano e imponer una nueva es indispensable apostar por un diseño único que en este caso destaca por un top con estilo cruzado para dejar un cuello halter y una caída de las copas que cae hasta la espalda baja. De esta última parte surge un panti de tiro bajo con el cual presumir un vientre plano y abdomen de acero, mismo que ella ha conseguido con sus intensas rutinas de ejercicio.

En el look de Esmeralda Ugalde no sólo se roba toda la atención un estilo muy juvenil y moderno, sino que apuesta a lo clásico y atemporal gracias al color negro que le da elegancia y crea el balance perfecto con lo sensual y revelador del atuendo playero. De esta forma, la conductora se llevó miles de me gustas y además se volvió a coronar como toda una experta en moda de verano. ¿Le robaría el look?

Así se robó todas las miradas este fin de semana. (Foto: IG @esmeoficial)

Para acompañar esta postal tomada en algún rincón de México y con la que rompió las tendencias de la temporada vacacional, Esmeralda Ugalde también aprovechó la ocasión para enviar un poderoso mensaje a sus seguidores, con el que dejó ver que no le teme a los cambios.

"Como La vida nos va moldeando, forjamos nuestro carácter con cada decisión que tomamos. Evolución, fortaleza, agradecimiento, aceptación y amor propio… Me dicen: Has cambiado y yo : De eso se trata! ???? no estamos aquí para siempre", escribió.