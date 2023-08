El secreto de Lisa de BLACKPINK para tener un abdomen plano y firme | FOTOS

La artista tailandesa Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, ha ganado el corazón de sus seguidores con canciones como "MONEY" o "LALISA", pero también ha destacado por su estilo al vestir, así como por su figura de ensueño. De hecho, muchos se preguntado cómo le hace para mantener su abdomen plano y firme, ya que tiene un estilo de vida agotador.

Pese a que muchos piensan que la maknae de BLACKPINK goza de una increíble genética, la realidad es que también disfruta de cuidar su salud, así como su imagen. En una ocasión, la estrella de K-Pop contó cuáles son sus secretos y dejó a sus seguidores impactados.

¿Cuál es el secreto del vientre plano de Lisa?

Lalisa, nombre real de la cantante tailandesa, come todo lo que le gusta sin restricciones, pero nunca de olvida de realizar actividad física, pues la mayor parte de su día está moviéndose. Durante las mañanas, suele realizar pilates, en las tardes practica su baile y por las tardes a veces hace box.

Asimismo, le encanta beber agua, pues aseguran que consume entre 2 o 3 litros dependiendo lo mucho que haya trabajado. Además, come sus tres comidas importantes y no se olvida de los snacks, aunque eso sí, cuida sus porciones. A su vez, intenta llevar una dieta equilibrada que tenga proteína, grasas saludables, vegetales y frutas.

Lisa come de todo y hace ejercicio, ¿hace algo más?

La rapera y maknae de BLACKPINK no sigue ninguna dieta especial, pero consume vitaminas que le ayudan a tener energía todo el día, pues está tan ocupada que siempre necesita estar nutrida. De hecho, una vez comentó que antes de practicar le gusta comer, pues un estómago vacío no puede darle la pila necesaria para bailar. "Si no tienes nada para comer, no tienes energía", mencionó.

Por otro lado, Lalisa ha hablado sobre la importancia de descansar, pues cuando no duermes bien también puedes inflamarte o aumentar de peso. Por este motivo, la tailandesa procura dormir sus horas y cuando debe descansar lo hace con mucho gusto, ya que le encanta dormir.

