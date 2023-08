Barbie Núñez se luce como diosa en vestido de transparencias y recrea look de Taylor Swift

Barbie Núñez demostró que es fanática de Taylor Swift, pues la influencer recreó un look de la cantante para ir a su concierto. La famosa tiktoker se lució como toda una diosa con un vestido de transparencias y aberturas en color rojo, asimismo, recibió varios comentarios positivos por parte de sus seguidores, a quienes les encantó esta representación de la intérprete de "The Man" y "Shake It Off".

Este viernes 4 de agosto, la intérprete, de 33 años, dio su segundo concierto en el Sofi Stadium de Los Ángeles, California, uno de los últimos en Estados Unidos antes de viajar a la Ciudad de México para presentarse en el Foro Sol. La Tiktoker acudió a aquel show en la ciudad norteamericana, sin embargo, resaltó entre los asistentes, pues decidió llevar un look muy original en donde replicó un atuendo icónico de los videos de la cantante.

La influencer se inspiró en el look de "Look What You Made Me Do" IG @barbie.nunezt

Así replicó Barbie Núñez look de Taylor Swift

Como la mayoría de "Swifties", nombre que recibe el fandom de la intérprete estadounidense, Bárbara Núñez decidió usar un atuendo especial inspirada en la artista. La influencer tomó como referencia el videoclip de "Look What You Made Me Do", en el cual aparece con un vestido rojo pasión que tiene unas transparencias en las mangas y el área del pecho para formar un escote, así como en los costados de la cintura, haciendo que se remarque las curvas de la silueta.

De igual manera, la prenda tenía un corte en la falda larga, que dejaba al descubierto las piernas, dándole un toque de sensual al outfit que la creadora de contenido replicó para ir al concierto del Taylor Swift, así lo dejó ver en su cuenta de Instagram, en donde compartió una serie de fotografías que se tomó tanto en su habitación, como en el estadio en el que la intérprete de "I Knew You Were Trouble" dio uno de los shows de "The Eras Tour".

Conquista con el vestido con transparencias y corte en la falda IG @barbie.nunezt

"And btw I’m going out tonight…En esta cuenta amamos a taylor swift y lloramos todo el concierto", escribió Barbie Núñez, quien aceptó que se emocionó hasta las lágrimas durante la presentación. La publicación alcanzó los 120 mil "likes" en menos de una hora, asimismo tiene varios comentarios en los que sus fanáticos expresan que quedaron fascinados con su atuendo. "La más guapa", "Te invito unos tacos, aceptas?", "Mi amor" y "Queen", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Es así como la influencer mostró a sus 1.5 millones de seguidores y a los de Taylor Swift un look diferente inspirado en la artista, por lo que los admiradores de la cantante tienen otra opción para asistir a sus próximos conciertos que dará en el Foro Sol de la Ciudad de México. Los fans de la intérprete de "Style" desean que sea un show especial, ya que es la primera vez que la artista pisa el país.