Tips para combinar pantimedias con faldas cortas durante esta temporada de lluvia y conseguir un look de infarto

La temporada de lluvias ya comenzó y con ello también las temperaturas comienzan a descender durante el día. Es por eso que muchas mujeres prefieren dejar las prendas cortas en el clóset, sin embargo, para que no guarden este tipo de piezas existe la opción de combinar las con pantimedias, las cuales protegen del frío y le dan un estilo formal y elegante al look. Para que sigas luciendo espectacular con minifaldas hay algunos consejos que te van a servir para complementar tu outfit a la perfección.

Las medias y pantimedias se han convertido en las piezas ideales para la temporada de Otoño-Invierno, pues son las prendas que permiten que se sigan viendo faldas y vestidos durante estas fechas. A pesar de que son recomendadas para mantener las piernas cálidas, algunas personas no saben cómo combinarlas y darles el toque chic y elegante que las pueden hacer destacar en cualquier tipo de evento, ya se formal o casual, o lugar como la oficina y una reunión.

Desde botas hasta zapatos bajos se pueden combinar Pinterest @lolamansil

Elige bien el calzado

Si bien las prendas de ropa son muy importantes para combinar con las medias, también lo es el calzado, pues el que potencializará el look. La ventaja de este tipo de prendas es que se pueden usar varios tipos de zapatos, desde botas largas de lluvia, hasta zapatillas con tacón, flats y tenis. La elección de este dependerá del tipo de estilo que se le quiera dar a outfit y los colores y texturas que se deseen mezclar.

Combina medias lisas con una falda con estampado Pintrest @kevinm0590

Aprende a descartar texturas

Hablando de las texturas, los expertos recomiendan no usar pantimedias con patrones o diseños cuando ya se lleve algún estampado en la ropa, pues de esta forma se perderá la armonía y la formalidad del look. De preferencia se sugiere utilizar colores neutros y piezas lisas para destacar las piernas cuando se lleven faldas o shorts con un grabado como cuadros, lineas, animal print, entre muchos otros.

Las piezas mini lucen más con medias Pinterst @seamsforadesire

Prendas mini son la mejor opción

Las pantimedias se hicieron para que no dejaras en el guardarropa las prendas mini que tienes, así que lúcelas. Esta es una temporada para seguir presumiendo el estilo de las piezas pequeñas y combinarlas con las medias, las cuales adaptan perfecto el outfit a la moda de otoño, en donde las temperaturas comienzan a bajar y las lluvias se apoderan del clima.

Los colores neutros son la mejor opción Pinterst @jolihouse

Tonos neutros

Para aquellas que no les gusta llamar mucho la atención y lucir siempre formales, la opción para combinar las pantimedias son los colores neutros, tanto en la pieza como en todo el look. Los expertos aseguran que esta mezcla es sencilla, pues solo se elige entre los tonos negros, blancos y grises, mientras que si se le quiere dar un toque colorido, se puede utilizar otra prenda más llamativa, pero que vaya en concordancia con el outfit.

Las medias de colores también son buena opción Pinterest @eslamoda

Contrasta para destacar

Si bien para las discretas están los tonos neutros, para aquellas que quieren resaltar en todo momento están las nuevas tendencias de medias de colores, que van des de tonos mates hasta los vibrantes como los pasteles o los fosforescentes. En este estilo todo esta permitido, desde combinar cuidando que lo único que destaquen sean las pantimedias, hasta mostrar algo más alocado en donde los patrones de colores entre la ropa sean muy diferentes.