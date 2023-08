5 botas de lluvia que te harán lucir espectacular y te protegerán esta temporada

Las lluvias ya se han apoderado del clima y aunque muchas mujeres crean que debido a este el look se les arruinó, la realidad es que es momento de sacar la ropa de otoño y las botas que son perfectas para esta temporada. Si bien, hay algunas personas que aún no se han animado ha compara este calzado, te damos unas recomendaciones para que luzcas espectacular arriba de los charcos con este tipo de zapados.

La temporada de Otoño-Invierto está marcada por ropa que sea más cálida y con mayor volumen, debido a que se adapta a las bajas temperaturas. Esta máxima no sólo aplica en las prendas, también en el calzado y es por eso que es común ver durante las siguientes fechas muchas botas para lluvia, ya que además de dar una sensación térmica a los pies y estar cómoda, también permiten hacer combinaciones ideales estas fechas.

Las botas Chelsea se pueden usar en cualquier momento Pinterest @blundstoneusa

Botas Chelsea

Este estilo de calzado se ha vuelto muy popular debido a que es un tipo de bota corta que no lleva tacón, por lo que además de ser cómo se puede combinar con cualquier tipo de prenda, desde los pantalones ajustados, hasta una falda o vestidos con medias. Esta podría ser una compra inteligente, pues aunque sirve perfectamente para la temporada de lluvias, también se pueden lucir en otras épocas del año, dando un look estilizado y formal.

Botas track resaltan por su suela grande Pinterest @infrontrowstyle

Botas track

Otro tipo de bota que también se puede usar en cualquier temporada, pero que lucen más durante las lluvias con las "botas track", las cuales se destacan por tener una suela muy ancha y alta, dando altura y un estilo street style que roba miradas. Esta superficie se puede encontrar en diferentes diseños, desde aquellos cortos hasta hasta aquellas largar que llegan hasta las rodillas.

Las botas suecas se hacen populares Pinterest @rattlingon

Botas suecas

Un diseño que se ve cada vez más en el calzado es el que trata de lucir como los zapatos suecos. La tendencia ha llegado hasta las botas, por las que hay muchas con este tipo de estructura. Aunque parecen ser muy anchas, la realidad es que son muy elegantes y buenas para la temporada de lluvia, ya que además de hacerse con un material resistente al agua, también son cómodas para estar en las calles paseando.

Las botas de equitación son elegantes Pinterest @rourdesignbook

Botas de equitación

Son un clásico durante la temporada de lluvias debido a que tienen un diseño elegante y estético que la han convertido en la favorita de todas las mujeres. Este estilo de botas son entalladas y llegan por abajado de la rodilla, lo que las hace la combinación perfecta para los skinny jeans; de igual forma tienen un ligero tacón de goma que además de dar altura, también son cómodos y muy resistentes.

Las clásicas botas de lluvia son la mejor opción Pinterest @related-products

Las clásicas botas de lluvia

Si bien hay otras opciones clásicas y muy elegantes, no se pueden olvidar las clásicas botas de lluvia hechas de goma, las cuales ofrecen una gran variedad de diseños, desde colores fosforescentes hasta aquellos con algún espantado. Con este calzado le darán un toque juvenil y moderno a tu outfit, y además podrás pasear por la ciudad después de que cayeron las gotas de agua.