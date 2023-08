Ludwika Paleta conquista en leggins de piel y animal print, el look más sexy para mayores de 40 en otoño

Ludwika Paleta se ha convertido en una de las actrices más queridas del medio artístico gracias a los éxitos que ha podido cosechar en una larga carrera en cine y televisión, además se ganó el corazón de los mexicanos con su papel de María Joaquina en la telenovela infantil Carrusel, y desde entonces sus fans le siguen la pista en todos sus proyectos artísticos, pero no sólo eso, ya que también es un referente en cuanto a moda se refiere.

La intérprete de éxitos como "Madre solo hay dos" comparte en sus redes sociales fotografías de los eventos a los que acude y siempre sorprender con la elección de su ropa que está en tendencia y a la moda. Sabe bien cómo combinar texturas, telas, estilos diversos, accesorios y zapatos, por lo que podríamos decir que un ícono en la materia y lo hizo esta vez con dos prendas que veremos mucho durante la parte final del 2023.

El animal print es uno de sus estampados favoritos, lo lleva hasta en la pijama. Foto: @ludwika_paleta

Ludwika Paleta de cátedra de estilo con leggins de cuero

Una de las prendas favoritas del periodo otoño-invierno son los leggins tipo piel, porque aportan la calidez necesaria ante las bajas temperaturas y porque además son un modelo que luce muy sexy, ya que hace resaltar las piernas y estiliza la figura. En esta ocasión Ludwika posó frente al espejo con una prenda de este tipo.

Combinó con un accesorio que también es muy trendy, una mascada con estampado de animal print, una de las tendencias que estarán más marcadas en este otoño 2023 y que veremos próximamente con más fuerza en los escaparates de las tiendas de moda, así como en el vestir de las celebs.

Ludwika posó frente al espejo. Foto: Instagram @ludwika_paleta

¿Hasta qué edad se puede lucir animal print?

Hace unos días, Ludwika Paleta nos mostró que el animal print no está peleado con la edad, es un estilo que se pude llevar desde los 25 hasta los 55 años, según expertos en moda, quienes afirman que no hay una restricción como tal, pero las mujeres no buscan lo mismo en moda a esas joven que en la madurez, por lo que van cambiando los estilos y los estampados se vuelven más discretos aunque sí con inspiración en las pieles animales.

La actriz optó por lucir un vestido largo animal print que combinó con unas botas del mismo estampado dado un aspecto kilométrico a su estatura, le estilizó muy bien ya que era un modelo largo con hombros descubiertos y escote rectangular. El corte A es favorecedor para todos los tipos de cuerpo, ya que al ser recto en la parte de la cadera ayuda a definir la figura. En este caso el vestido que usó tiene un poco de volumen en la parte inferior lo que le aporta movimiento.

También ha usado ese estampado en bañadores y se ve hermosa. Foto: Instagram @ludwika_paleta

