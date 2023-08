Sostén el aliento antes de saber por qué debes tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas

El aceite de oliva es uno de los ingredientes más usados alrededor de todo el mundo ya que además de estar lleno de propiedades que ayudan a mantener un buen funcionamiento del organismo, este aceite también es muy versátil por lo que puede complementar el sabor de cientos de alimentos para así comer platillos deliciosos mientras cuidamos nuestro cuerpo; pero además de todos sus beneficios comprobados existen algunos más que se han propagado como parte de la cultura popular y hoy en día siguen siendo usados.

El aceite de oliva posee varios beneficios para nuestro cuerpo ya que al consumirlo de manera moderada puede contribuir para el sistema digestivo, la salud cardiovascular, el funcionamiento hepático y renal, así como para prevenir el envejecimiento prematuro de las células ya que contienen diversas propiedades antioxidantes, desintoxicantes, depurativas, antiinflamatorias, reguladoras y protectoras, entre otras, lo que lo hacen un producto natural sumamente adecuado no solo para tratar y curar diversas afecciones, sino también para prevenirlas.

El aceite de oliva presenta una baja proporción de ácidos grasos poliinsaturados, mejor conocidos como grasas trans o hidrogenadas.

Fotografía: Freepik.

5 beneficios de tomar una chucharada de aceite de olivia en ayunas

Diversos estudios han examinado los efectos saludables del aceite de oliva, revelando una serie de impactos positivos en el organismo cuando se integra de manera regular en la cocina o se utiliza como complemento en las comidas, esto ha llevado a algunas personas a considerar la posibilidad de consumirlo en ayunas, con la idea de potenciar aún más sus beneficios potenciales y si bien no existe evidencia científica que avale estos supuestos efectos en ayunas, es un hecho que el incorporarlo a las comidas sí trae consigo una ayuda al organismo.

Los beneficios del consumo de aceite de oliva en la dieta cotidiana han sido comprobados por diversos estudios internacionales.

Fotografía: Freepik.

El aceite de oliva en ayunas puede ayudar a la pérdida de peso

Este producto natural contribuye al objetivo de pérdida de peso debido al ácido oleico, también conocido como oleiletanolamida, que posee propiedades para calmar el apetito, generando una sensación de saciedad, de la misma forma, su capacidad depurativa y desintoxicante facilita la eliminación de grasas acumuladas y retención de líquidos. Así mismo, el aceite de olivia también favorece la conversión de grasas saturadas en insaturadas, promoviendo la transformación de grasas menos saludables en opciones más beneficiosas.

El aceite de oliva mejora la digestión y alivia el estreñimiento

De la misma forma se piensa que el incorporar diariamente una cucharadita de aceite de oliva en ayunas puede resultar beneficioso para mejorar la digestión y aliviar el estreñimiento ya que los elementos presentes en el aceite ejercen un efecto suavemente laxante que contribuye a la regulación del tránsito intestinal, esta práctica puede ser útil para mantener un sistema digestivo más equilibrado y funcional.

El aceite de oliva contiene grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, que pueden ayudar a lubricar el sistema digestivo y facilitar el proceso de digestión.

Fotografía: Freepik.

El aceite de oliva previene gastritis y úlceras

De acuerdo con diversos estudios, los polifenoles que se encuentran en el aceite de oliva también desempeñan un papel importante en la prevención de la gastritis y la formación de úlceras estomacales, su acción radica principalmente en combatir la bacteria Helicobacter pylori, la cual está asociada con muchas úlceras gástricas y casos de gastritis crónica; investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han demostrado que estos compuestos polifenólicos tienen la capacidad de resistir las condiciones ácidas del estómago y ejercen un efecto bactericida contra esta bacteria.

El aceite de oliva protege el hígado

Un estudio realizado por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla ha evidenciado que el aceite de oliva virgen extra ofrece protección contra la enfermedad de hígado graso no alcohólica (EHGNA), este efecto se logra a través de la activación de mecanismos antiinflamatorios en el tejido adiposo y la modificación de la composición lipídica tanto en el hígado como en las rutas celulares que se activan en dicho órgano, como resultado, consumir una cucharada de aceite de oliva virgen en ayunas puede mejorar las funciones hepáticas y contribuir a la purificación del organismo.

El aceite de oliva virgen extra es conocido por su contenido en antioxidantes, como la vitamina E y los polifenoles, que podrían tener efectos protectores contra el estrés oxidativo y la inflamación.

Fotografía: Freepik.

El aceite de oliva cuida el corazón

La protección del sistema cardiovascular es otro de los beneficios reconocidos del aceite de oliva, especialmente cuando se ingiere en ayunas para potenciar sus efectos. Según la Fundación Española del Corazón, el ácido oleico, el componente principal del aceite de oliva, desempeña un papel importante en la reducción del colesterol LDL (colesterol "malo"), sin afectar los niveles de HDL (colesterol "bueno"); además, el aceite de oliva ayuda a fortalecer las lipoproteínas frente a la oxidación, un factor crucial en la prevención de enfermedades coronarias y vasculares, ya que combate la inflamación y la arteriosclerosis.

Es importante tener en cuenta que la evidencia científica detrás de esta práctica es limitada.

Fotografía: Freepik.

¿Por cuánto tiempo debo tomar una cucharada de aceite de oliva?

La duración recomendada para tomar aceite de oliva en ayunas no tiene una respuesta única ya que esto varía según las necesidades individuales y los objetivos de salud. Algunas personas optan por un período determinado, como una semana o un mes, para evaluar los posibles beneficios, mientras que otras prefieren integrarlo a largo plazo en su rutina diaria.

Esta práctica debe ser supervisada por un médico certificado.

Fotografía: Freepik.

Sin embargo, es importante destacar que no todos los expertos coinciden en que tomar aceite de oliva en ayunas sea necesario ni que proporcione beneficios significativos, además, no existen estudios científicos sólidos que respalden de manera concluyente los efectos positivos de este hábito en la salud, por lo que si estás interesado en probar esta práctica, es recomendable que hables con un profesional de la salud. De la misma forma es fundamental tener en cuenta que el aceite de oliva no es una solución mágica y los resultados pueden diferir entre individuos.

