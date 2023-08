¿Cómo cubrir ojeras con maquillaje? 5 pasos para tener resultados profesionales

En el mundo de la belleza aspiramos a tener un tono de piel homologado e idéntico, sin embargo, en el área específica en contorno de los ojos encontramos uno o más tonos oscuros, esto a menudo se debe a una combinación de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida.

En el caso específico de las ojeras son áreas de la piel debajo de los ojos que se presentan con un tono más oscuro o hinchado en comparación con el resto de la piel facial, motivo que desata una preocupación estética común tanto en hombres como mujeres debido a que pueden entregar la apariencia de fatiga, cansancio o envejecimiento.

Las ojeras dan la ilusión de una vista cansada. Foto: Freepik

¿Cómo cubrir ojeras con maquillaje?

Prepara y humecta la ojera: Limpia y humecta la piel del área de los ojos, para lograrlo, aplica una crema hidratante específica para el contorno de ojos para asegurarte de que la piel esté bien preparada y nutrida antes de aplicar el maquillaje.

Corrector del color adecuado: Usa un corrector de ojeras de tono salmón o anaranjado para contrarrestar el tono azul o morado natural que tienen las ojeras. Aplica el corrector en pequeños toques con un pincel o tus dedos y difumina suavemente hacia afuera. Asegúrate de cubrir toda el área de la ojera.

Debes aplicar un corrector de ojeras salmón o naranja. Foto: Freepik

Base de maquillaje: Aplica una base de maquillaje de alta cobertura en todo el rostro, esta tiene que ser un tono más clara que el color de tu base normal, la cual debes aplicar en el área de los ojos. Usa una base del tono adecuado para tu piel y difumina bien, pues este producto estrella te ayudará a unificar el tono de la piel y proporcionará una base uniforme para el maquillaje.

Corrector que ilumine: Aplica un corrector iluminador en forma de triángulo invertido bajo los ojos. Esto ayudará a realzar la zona y disimular las bolsas. El corrector debe ser uno o dos tonos más claro que tu tono de piel. Difumina suavemente con un pincel o esponja.

Una buena técnica de sellado: Aplica un poco de polvo translúcido con una brocha pequeña para sellar el corrector y prevenir que se acumule en las líneas de expresión. Luego, aplica una fina capa de polvo en todo el rostro para fijar la base. El polvo ayudará a que el maquillaje dure más y a evitar brillos no deseados.

¿Qué es lo que causa tener ojeras?

Las ojeras pueden variar en tono, desde tonos morados o azules hasta marrones oscuros y se generan por diversos factores como la falta de sueño, pero también debido a la predisposición genética juega un papel importante en la aparición de ojeras. Si tus padres o familiares cercanos tienen ojeras, es posible que también las desarrolles e incluso se ha comprobado que el estrés puede afectar la circulación sanguínea y hacer que los vasos se dilaten, lo que puede resultar en la formación de ojeras.

Las ojeras se pueden producir por estrés. Foto: Freepik

¿Qué pasa si me pongo hielo en las ojeras?

Las temperaturas frías contribuyen a reducir la cogestión de los ojos, las bolsas y las ojeras, sin embargo, esto solo funciona cuando no has dormido bien o has estado estresado y los vasos sanguíneos bajo los ojos se inflaman. Por ejemplo, esto no funciona cuando una persona es de avanzada edad, pues otro de los motivos que incrementan por ejemplo las bolsas de los ojos es el envejecimiento, esto debido a que la piel tiende a perder colágeno y elasticidad, lo que puede causar hundimiento y sombras debajo de los ojos, lo que contribuye a la apariencia de ojeras.

