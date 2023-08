¿Cómo decir no sin decir no? 5 ideas para dar respuesta con elegancia

Los humanos somos seres sociables desde el núcleo familiar y los que se van construyendo a lo largo de la vida como en la escuela, el trabajo o algunas celebraciones, donde conocer personas es parte de la rutina ya sea para forjar una amistad o relación o simplemente para tener una convivencia que permita la interacción; sin embargo, en muchos casos las malas noticias y momentos incómodos se pueden dar en cualquier ocasión y ante ello hay que saber cómo actuar.

Entre la larga lista de momentos complejos que puede experimentar una persona destaca cuando hay que decir que no y aunque se trata de una decisión completamente válida para demostrar la negativa a salir o realizar cierta acción, suele ser una de las palabras más conflictivas. ¿La razón?, que a nadie le gusta que le digan que no sin importar si se quiere salir de fiesta, ir al cine o quedarse horas extra en la oficina para ayudar con el trabajo.

Ante ello no resulta sorpresa que para muchas personas el dar una negativa a una pregunta o a una solicitud se convierta en un momento sumamente incómodo y que por no saber negarse terminen aceptando un plan que no los termina de convencer o que hubieran preferido evitar. Existen muchas razones para llegar a este punto como deberle un favor a alguien, no querer herir sus sentimientos, por miedo a verse groseros o simplemente no saber cómo decir que no y si eres de este último grupo te tenemos la solución que te salvará la vida.

¿Cómo decir no sin decir no? Aquí te contamos

Algo que debes de saber es que no siempre tienes que dar la respuesta con un "no" rotundo que te cause conflicto a ti y a la otra persona, sino que también puedes jugar con las frases, palabras e ideas para darle la vuelta y mantenerte firme en tu postura, pero para mantener la educación y la elegancia a la hora de hablar.

¿Las pones a prueba? A continuación te compartimos las cinco ideas para decir no sin decir que no con las que no sonarás como una persona grosera o maleducada y que están recomendadas por los expertos. En esta ocasión fue la cuenta de "Pienso Positivo" quien dio con las frases que te cambiarán la vida.