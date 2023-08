¿Cuál es el color de pelo que más rejuvenece? 3 tonos para renovar tu look

Uno de los mayores temores de muchas mujeres es el envejecimiento que, aunque es inevitable, no representa ningún riesgo y es por ello que no hay que temerle incluso si las arrugas, líneas de expresión o las canas empiezan a afectar nuestro look, pues son completamente normales y cada vez se consolidad como una importante tendencia. Sin embargo, para muchas la preocupación por seguir luciendo jóvenes es una realidad y de ahí que busque todo tipo de ideas para quitarse esos años de más de encima.

Y si este es tu caso te tenemos una buena noticia y es que con pequeños cambios y trucos de belleza y estilismo puedes lograr una transformación inimaginable con la cual verte radiante, joven, a la moda y muy sensual. Así que si estás pensando en renovar tu look tomando en cuenta todo lo anterior y no sabes por dónde empezar, aquí te contamos todo lo que tienes que hacer en tu cabello para lucirte. Algo de lo que poco se habla es que hasta el color de pelo puede ayudar a que de 50 o más años, luzcas de unos 20.

Este es uno de los tonos que puedes lucir. (Foto: IG holisticobeauty)

¿Qué color de pelo quita años?

Estas ideas para renovar tu look y rejuvenecer al instante están recomendadas por los estilistas, quienes conocen mejor que nadie qué colores de pelo favorecen más al rostro al llenarlo de luz y así conseguir que te veas de menos años de lo que en realidad tienes; cabe recordar que con este truco de belleza las arrugas y líneas de expresión parecen desvanecerse; mientras que las facciones se vuelven más delicadas. ¿Les darías una oportunidad?

De acuerdo con la cuenta de Instagram THB Head Spa, existen al menos tres colores de pelo que más rejuvenecen el rostro y la mejor parte es que se pueden aplicar en todo tipo de cabellos, sin importar si son largos o cortos, lacios o rizados; además que le favorecen tanto a las pieles frías como a las calidad. ¡Así que renueva tu look!

El cobrizo dorado es ideal para tu propósito de rejuvenecer. (Foto: IG holisticobeauty)

6.05 Marrón dorado

834 Cobrizo dorado

Una mezcla de 10.0 y 9.3 par un rubio dorado

Ahora que los conoces, ¿te animarías a renovar tu look? No olvides que además de favorecerle a todo el mundo son magníficos para darle mucho brillo, luminosidad, movimiento y dimensión a tu cabellera. Finalmente, debes de saber que además de aplicar estos tonos en tu melena de forma uniforme, también puedes jugar con tu estilo y las tendencias, así que pregunta a tu estilista de confianza qué técnica te favorece para lucir fresca y joven, pues puedes ir desde un balayage hasta unas baby ligths.