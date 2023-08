Lisa de BLACKPINK impone tendencia con juvenil bañador y enamora a BLINK con su estilo

La artista tailandesa Lalisa Manoban, conocida simplemente como Lisa de BLACKPINK, actualmente tiene 27 años y es una de las artistas de K-Pop más exitosas de su generación, pues sus canciones han logrado alcanzar los mejores puestos en las listas mundiales. Por si fuera poco, es reconocida por ser una de las mejores bailarinas en la industria, pues algunos de sus fans la llaman "Dance Queen" debido a sus habilidades.

Asimismo, ha destacado por ser una de las cantantes con más estilo, pues se ha vuelto la inspiración de miles en todo el planeta. De hecho, recientemente impuso tendencia con un bañador blanco estampado y enamoró a sus seguidores en las redes sociales.

Lisa impone moda con bañador blanco

A través de su cuenta oficial de Instagram la artista tailandesa, quien es conocida por éxitos como "LALISA" y "MONEY", se mostró como nunca antes en las paradisiacas islas griegas y presumió su esbelta figura con un bañador blanco que impuso tendencia en la red. A su vez, dejo ver su belleza natural al aparecer con el rostro totalmente limpio sin maquillaje y demostró que tiene una de las mejores pieles de la industria del K-Pop.

Aunque también presumió algunas fotos en vestidos, lo que más encantó a sus fans fue lo feliz que lucía, pues afirman que se veía muy libre descansando en la isla de Zakynthos, Grecia, donde supuestamente se reunió con amigos para disfrutar del Sol y el mar.

BLINK reacciona a las fotos de Lisa

Tras postear varias fotos en traje de baño, Lisa de BLACKPINK recibió toda clase de elogios de sus seguidores, quienes son conocidos como BLINKS, pues nunca antes había posado en traje de baño y raras veces se ha dejado ver tan fresca y natural en las redes.

"Oh por Dios, ya no puedo con la belleza de Lalisa con bikini", "Me encanta. Lisa se ve muy despreocupada y radiante", "Lisa es demasiado hermosa", "Lisa es demasiado sexy" y "Lisa es una reina", fueron algunas de las reacciones de sus fanáticos luego de las fotografías en bañador de la rapera, quien se mostró muy segura al posar.

