Si no sabes cómo elegir la ropa adecuada, estás en el lugar correcto. Ir a las tiendas puede ser abrumador si no tienes una guía y por eso hay personas que no “echan una mano” para poder seleccionar mejor nuestros atuendos cuando es la hora de ir de compras.

Una de ellas es la directora creativa y stylist mexicana Balbina De Silva, quién dio sus recomendaciones a la hora de vestir, así como para seleccionar piezas que perduren en un guardarropa funcional y sostenible. Cuando leas estos consejos, podrás ir a tu tienda favorita para ponerlos a prueba.

La joven influencer mexicana, egresada de la Parsons en New York, poco a poco se ha abierto pasos en el mundo de la moda. En sus redes sociales muestra su estilo impecable y estéticamente impactante, dando luz a sus seguidores para escoger outfits perfectamente seleccionados.

¿Cómo elegir la ropa adecuada?

Para que sepas cómo elegir la ropa adecuada, Balbina De Silva dio cinco recomendaciones para puedas escoger las prendas adecuadas para tu guardarropa: