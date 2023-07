El microbikini verde con el que Ludwika Paleta elevó la marea este verano en Cancún | FOTOS

El verano ha sido el pretexto perfecto para que celebridades muestren algunos de sus mejores atuendos, sobre todo los trajes de baño que son fuente de inspiración para los fanáticos que preparan días de descanso en la playa. Ludwika Paleta es una de las famosas que se ha convertido en referente de moda, pues posee un estilo elegante aún durante sus vacaciones y muestra de ello el microbikini verde que le ganó halagos en redes sociales.

La protagonista de “Madre sólo hay dos” se sumó a la lista de famosos que tomaron unos días descanso en alguno de los paradisiacos destinos de México. Rodeada de la naturaleza, aprovechó los días calurosos para mostrar algunos de sus looks playeros y lo hizo combinando los tonos de éstos con el ambiente en el que se encontraba para resaltar aún más su deslumbrante belleza.

Ludwika Paleta presume microbikini verde durante sus vacaciones en Cancún. Foto: IG @ludwika_paleta

Como el microbikini verde con el que posó junto a la alberca y que va a juego con los árboles de su entorno, sin mencionar los impactante colores del mar que hacen un contraste perfecto. El conjunto tiene un diseño clásico triangular, aunque con toques brillantes que añaden aún más glamour y lo complementó con una salida de baño con estampado tropical en tonos azul y verde.

¿Cuántos años tiene Ludwika Paleta?

A sus 44 años la actriz no deja de sorprender a sus fanáticos dando cátedra de estilo y sofisticación con cada uno de sus looks, por lo que los playeros no han sido la excepción. Aunque no teme probar algunas de las tendencias que la alejan de su zona de confort, siempre volverá aquellos tonos, estampados y diseños que le brinden comodidad y elegancia.

Bikini blanco de Ludwika Paleta. Foto: IG @ludwika_paleta

Ejemplo de ello es el traje de baño blanco que llevó durante sus días de descaso en Cancún, pues optó una vez más por un conjunto clásico triangular al que se añaden argollas en tonos café que dan una apariencia natural de madera. Estos tonos son ideales para quienes desean resaltar su bronceado perfecto al darle mayor protagonismo a los destellos de la piel.

Aunque los estampados siguen dividiendo opiniones entre los fanáticos de la moda al considerarlos poco elegantes o extravagantes, Ludwika Paleta demostró lo contrario con uno de los diseños que lució durante sus vacaciones en la playa posando desde un yate ya que, una vez más, va a juego con un ambiente natural.

Ludwika Paleta deslumbra con traje de baño completo de animal print. Foto: IG @ludwika_paleta

Se trata de un traje de baño completo, un diseño ideal para quienes buscan comodidad gracias al ajuste perfecto en la cintura. El que llevó la actriz tiene un diseño único con estampado de animal print y otros dibujos de animales, además de flores para la parte central, y como estrella un escote profundo en “V” que añadió el toque de sensualidad que tanto la caracteriza.

SIGUE LEYENDO:

En trikini, la única hija de Alejandro Sanz impone estilo esta temporada

El microbikini verde intenso con el que Michelle Salas se coronó como la reina del verano | FOTOS