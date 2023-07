El microbikini verde intenso con el que Michelle Salas se coronó como la reina del verano | FOTOS

A sus 34 años Michelle Salas es una de las celebridades más deslumbrantes del espectáculo, la elegancia con la que posa en sus fotografías es recibida por sus más de 1.8 millones de seguidores en Instagram quienes reconocen su belleza y el buen gusto que proyecta en los atuendos que viste.

En una de las recientes imágenes en las que aparece, Michelle Salas lleva puesto un traje de baño de tres piezas, top, panti y un pareo, todo en tono verde, color que está en tendencia para este verano 2023, en la sección de comentarios sus seguidores reiteraron que es una de las mujeres con más estilo y que tiene los mejores looks de playa.

La famosa tiene los mejores looks de playa. Captura de pantalla IG/michellesalasb

“Linda, la Barbie mexicana”, “Hay personas que nacieron para tenerlo todo, que Dios siga bendiciendo tu vida”, “Feliz domingo playero preciosa sirena tropical del verano, amor de mis amores eres una obra de arte de inspiración poética celestial”, “Que hermosa” y “Ese color te queda divino”, son algunos de los comentarios que las personas dejaron en la publicación.

La modelo acompañó su look de prendas verde con unas sandalias clásicas de la firma Hermés que están en tendencia, pues se presume que son perfectas para lograr el equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, además de la comodidad a la hora de estar en la playa o en la alberca.

El color verde está en tendencia. Captura de pantalla IG/michellesalasb

¿Cuándo es la boda de la hija de Luis Miguel?

Michelle Salas actualmente está de viaje en Europa y captura sus anécdotas en fotografías, aunque cabe recordar está a poco de casarse, fue el 7 de mayo cuando dio a conocer que tomó la decisión de enlazar su vida con la de Danilo Diaz Granados, un importante empresario venezolano con el que tiene una relación sentimental de 7 años.

Aunque se ha especulado mucho sobre los detalles de la boda, aún no se sabe exactamente qué día será la ceremonia de la hija de Luis Miguel, pero lo que si se conoce es que no será el cantante quien la entregue en el altar y se especula que no asista a celebrar la unión de la hija que tuvo con Stephanie Salas.

Michelle Salas está por casarse. Captura de pantalla IG/michellesalasb

La lista de invitados también se desconoce, aunque hay quienes mencionan que será muy exclusiva y que solo los amigos y familiares muy cercanos tendrán la oportunidad de celebrar la boda de Michelle Salas. Otra de las cosas que está a la expectativa es si su bisabuela Silvia Pinal asistirá, ya que en las últimas semanas se ha dicho que tiene problemas de salud.

