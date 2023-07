Michelle Salas marca tendencia desde la naturaleza: bikini juvenil

El cantante puertorriqueño Luis Miguel se encuentra viviendo un gran año, tanto en el plano profesional como en el sentimental. El artista mantiene una historia de amor con la empresaria española Paloma Cuevas que primero comenzó como un rumor y finalmente ya se los ha podido ver juntos disfrutando de salidas y viajes. Incluso se ha podido reunir con la diseñadora y su hija Michelle en uno de esos destinos.

Luis Miguel, además tiene una faceta que si bien es conocida no es la que mejor le sienta: la de padre. Es progenitor, Michelle Salas, producto de su relación con la cantante y actriz Stephanie Salas; y Miguel y Daniel, frutos del amor que tuvo con Aracely Arámbula. De ellos, su hija ha incursionado, en otro plano del arte, como es la moda.

Michelle Salas posando. Fuente: Instagram

Michelle Salas no para de impactar a sus millones de fans en las redes sociales con sus looks con los que impone estilo y no sólo cuando se trata de ropa, pues en esta ocasión enamoró con su pedicura elegante y chic. En su cuenta oficial de Instagram, la joven de 34 años comparte fotos, tanto de sus viajes, como de sus trabajos.

Con un bikini juvenil, Michelle Salas enamoró a su fandom

Cuando se trata de lucir un outfit, Michelle Salas no escatima en esfuerzos con tal de dejar claro que ella hace mejor a la ropa que porta. Con su simple presencia y silueta tan envidiable por el ejercicio y la sana alimentación, la caprichosa genética de la hija de Stephanie Salas sólo suma para que cada prenda que porta luzca cual si fuera ella la modelo perfecta para ésta.

Michelle Salas posando. Fuente: Instagram

Recientemente, Michelle paralizó a sus más de 1.8 millones de seguidores con un traje de baño color lavanda que se ve por debajo de un vestido tres cuarto traslucido, que fue furor en las stories de la red social de la camarita.

