Michelle Salas tiene el pedicure elegante y chic que necesitas para la playa

Michelle Salas no para de impactar a sus millones de fans en las redes sociales con sus looks con los que impone estilo y no sólo cuando se trata de ropa, pues en esta ocasión enamoró con su pedicure elegante y chic. En su cuenta oficial de Instagram, la influencer y modelo compartió una serie de imágenes desde Italia, en las que se puede ver como combinó un vestido negro con un diseño de uñas en tendencia para este verano.

Michelle Salas y su elegante pedicure

"Puestas de sol mágicas en Puglia @dolcegabbana", escribió Michelle para acompañar las imágenes que publicó en las plataformas de Meta, en las que se le puede ver luciendo un look de mini vestido negro con decorado de lentejuelas, que llevó a la perfección con sandalias de agujetas del mismo color, y para darle un toque coqueto a sus uñas, presumió un estilo aperlado y brillante.

Michelle es un ícono de moda. Foto: IG @michellesalasb

La hija de Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel, de 34 años, ha colaborado con reconocidas firmas de moda internacionales y con cada publicación acumula miles "me gusta" y cientos de comentarios, convirtiéndose en un ícono de estilo, pero no sólo por sus prendas, pues como en esta ocasión lo confirmó, también gusta de llevar las tendencias del nail art en su manos y pies.

Las uñas perladas, como las que luce Michelle en las fotos, también llamadas nacaradas o glazed donut nails, son una de las tendencias más chic de este verano. Para lograr la técnica se utilizan esmaltes especiales con pigmentos iridiscentes con los que se crea ese brillo luminosidad. Así, el manicure o pedicure reflejan la luz con elegancia, originalidad y sofisticación, lo que las hace una opción perfecta para la playa.

La joven impone con su estilo elegante. Foto: IG @michellesalasb

Estilo perlado, una tendencia del verano

Entre las tendencias favoritas de esta temporada está llevarlas en tonos naturales como el nude, el rosa o el blanco. Son una opción perfeta para las mujeres que quieran uñas discretas para disfrutar de este verano y sin gastar de más, pues la moda de los esmaltes perlados es lo más chic.

Un estilo muy elegante, que tienen una base de un color muy sutil, con un toque muy especial que le dan los reflejos o destellos que se asemejan a las perlas.

Las uñas perladas son favoritas de la temporada. Foto: Pinterest (Nail idea)

Su brillo las hace perfectas para la playa. Foto: Pinterest (flameofyou)

