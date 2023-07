Alejandro Basteri habla de los compromisos de Luis Miguel y Michelle Salas

La familia de Luis Miguel está disfrutando de su mejor momento en el plano sentimental, pues mientras él está en una relación con Paloma Cuevas, su hija, Michelle Salas se comprometió con su novio Danilo Díaz Granados. Debido a esta situación, la prensa está preguntando a sus familiares y esta vez el que contestó fue Alejandro Basteri, hermano de "El Sol de México", quien aunque fue muy breve se mostró contento en esta etapa.

El hermano del cantante de "La incondicional" tuvo un evento para presentar su nuevo mezcal "Fridu" en honor a la artista Frida Kahlo. En el lugar se reunieron varios medios de comunicación, quienes además de preguntarle sobre su emprendimiento, también aprovecharon para cuestionarle sobre los respectivos compromisos de su familia, pues se dice que también "Luismi" estaría próximo en llegar al altar con la diseñadora española.

Así reaccionó ante los compromisos de Luis Miguel y Michelle Salas

Primero se le preguntó por su sobrina Michelle, hija que tuvo Luis Miguel con Stephanie Salas y aunque no tienen una relación muy cercana, es inevitable que cuestionen sobre su familiar. Al interrogarlo si ya recibió la invitación para la boda de la modelo, el empresario prefirió no tratar el tema directamente y comenzó a hablar de su bebida. No obstante, dijo que en estos momentos "todos están felices".

"Todos estamos felices", dijo después de que le cuestionaron sobre la joven, y posteriormente se dispuso hablar de que su nuevo emprendimiento ha sido un trabajo de mucho tiempo. "Las cosas vienen viento en popa para todos y muy agradecido siempre", resaltó Basteri, durante el encuentro con los medios y tratando de evitar los temas de su familia, pues él ha preferido distanciarse de toda la polémica que rodea a los famosos.

Luis Miguel y Alejandro Basteri están distanciados Foto: Archivo

En tanto, sobre la relación que mantiene su hermano Luis Miguel con la española Paola Cuevas, no quiso hablar. "Ya empezamos, seguimos con el mismo tema. (...) Salimos de contexto", dijo Alejandro, tratando de que la conversación siguiera sobre su trabajo. Sin embargo, los reporteros le volvieron a preguntar sobre "El Sol de México", pero esta vez de su tour por América, mostrándose orgulloso por eso: "Viene una gira muy fuerte, de mucho trabajo y muy agradecido con los que está sucediendo con todos".

A pesar de que crecieron juntos, Alejandro Basteri y Luis Miguel han tenido un distanciamiento desde hace algunos años, según lo que ha reportado la prensa. No obstante, hay quienes aseguran que todo está bien entre los hermanos, sólo que no lo muestran públicamente, de hecho en esta conversación con los medios el empresario se limitó a decir "No hagan caso de todo lo que leen", dejando ver que aún es cercano al cantante.