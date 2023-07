Mariana Botas se luce en el jumpsuit naranja perfecto para verte más alta si eres chaparrita

A lo largo de su carrera artística, Mariana Botas ha experimentado diversos cambios de estilo, pero en los últimos años, una constante en sus atuendos es la sensualidad y el fashionismo, características que le han permitido explorar outfits reveladores que se apegan a las tendencias de moda y que mezclan un poco de su propio estilo con las prendas en boga, lo cual le ha permitido plantarse como un referente de la ropa juvenil.

De ahí que así como se le puede ver con looks formales, también es común que se enfunde en micro conjuntos y minifaldas que dejan al descubierto sus piernas de acero. Aunque en esta ocasión, el atuendo con el que se robó las miradas es mucho más discreto y aesthetic, algo que lo volverá un básico del verano.

Mariana Botas siempre se ha distinguido por imponer estilo | IG: @marianabotasl

Look para estilizar la figura

A pesar de que los colores vibrantes no serán lo que reinará durante este verano, no podemos descuidar el hecho de que hay algunas tonalidades coloridas que seguirán imperando en los próximos meses, tales como el fiusha y el naranja, siendo este último el color que Mariana Botas retomó para su look de una de las más recientes emisiones de "Envinadas", proyecto en el que comparte créditos con Jessica Segura y Daniela Luján.

Como se aprecia en la imagen, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, el outfit de Mariana Botas lejos de hacerla ver más petite de lo que realmente es, contribuye a estilizar su figura, generando además un talle visualmente más largo que la hace parecer más alta de lo que realmente es.

Este es el atuendo que te hará ver más estilizada | IG: @marianabotasl

Atuendos para chaparritas

Así que si eres una mujer chaparrita, lo mejor será que sigas los consejos de moda de Mariana Botas, quien en más de una ocasión ha demostrado que sabe cómo vestirse para alargar su figura sin morir en el intento. Por lo que, si no eres fan de los jumpsuits, también hay opciones más glamurosas que puedes incluir en tus opciones de outfit.

Por ejemplo, una combinación básica para alargar la figura es la mezcla de minifaldas con maxisacos, algo que además de ayudarte a proyectar una imagen más alta, te permitirá marcar más tu cintura, especialmente si tu abrigo cuenta con pinzas como las que tiene el saco de la actriz de "Una Familia de Diez".

Las minifaldas son perfectas para las chaparritas | IG: @marianabotasl

Ahora que si quieres un look más casual, algo que puedes hacer es utilizar los jeans de manera estratégica, ya que los que tienes que preferir son aquellos de mezclilla clara, algo que contribuirá a que tus piernas se vean más largas y que, mezclado con una blusa negra o chamarra de cuero, te dará un aspecto roquero super estilizado.

Recuerda que los jeans pueden ser tus eternos aliados | IG: @marianabotasl

