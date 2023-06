Mariana Botas tiene el look calado en el color ideal para lucirte en el verano

Una de las famosas que han logrado posicionarse en redes sociales gracias a sus atuendos llenos de glamour y estilo es Mariana Botas, quien saltó a la fama desde que era niña, logrando participar en diversos proyectos televisivos que le valieron reconocimiento entre el público, siendo su papel más conocido el de "Martina" en "Una Familia de Diez", proyecto en el que curiosamente conoció a Daniela Luján y Jessica Segura, con quienes, cuando inició la pandemia, decidió colaborar para crear un podcast, el cual les ha abierto muchas puertas en la era digital.

En su programa que actualmente sigue transmitiéndose en YouTube, las tres actrices suelen tener como invitados a diversas celebridades, las cuales comparten con ellas algunas experiencias con las que el público se relaciona, volviéndose un espacio seguro para los espectadores, quienes incluso han interceptado a las locutoras para agradecerles por los consejos que brindan en "Envinadas".

Y es por este proyecto por el que Mariana Botas continuamente postea imágenes de sus mejores outfits, con los cuales suele promocionar el episodio de la semana, tal y como ocurrió este jueves, durante el cual la joven actriz decidió publicar un conjunto que es ideal para el verano 2023.

Mariana Botas se luce con conjunto beige

En vista de que los colores pastel serán los que imperarán durante el verano, es normal que muchas celebridades ya estén haciendo esta transición de color en sus atuendos, dejando atrás las prendas coloridas para darle paso a piezas con tonos más sutiles que por fortuna le sientan a la perfección a todas las pieles.

Mariana Botas supo añadir un toque de contraste a su look con un calzado colorido / IG: @marianabotasl

De ahí que el conjunto beige de Mariana Botas sea un gran acierto en cuanto a moda y estilo, pues además de unirse al trend de las tonalidades claras, logra llevar a otro nivel las aberturas, mismas que están presentes en todo su outfit de una manera clásica y en tendencia.

Pues así como su maxifalda cuenta con una abertura a la altura de la rodilla, no se puede descuidar el hecho de que, en general, su traje beige cuenta con diversos orificios que dotan de frescura el diseño. Así, con un atuendo calado, Mariana Botas logró posicionarse una vez más como un referente de la moda, en este caso, del verano.

La conductora de "Envinadas" dio cátedra de estilo con este singular conjunto beige / IG: @marianabotasl

Y ya que ningún atuendo está completo si no se le añade un plus de contraste, sobra decir que la elección de calzado de la actriz de 33 años de edad fue perfecto para cerrar con broche de oro este look que puedes aprovechar en el transcurso de tus próximas vacaciones.