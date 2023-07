FOTOS: La Rosalía en minifalda transparente y playerita amarilla conquista París

Tras más de un año de éxitos, la cantante Rosalía despidió su gira “Motomami” con un exitoso concierto en París donde aprovechó para visitar algunos de los sitos más populares. Fiel a su estilo, lució algunos de sus mejores atuendos y entre estos uno romántico con playerita amarilla y una falda de transparencias que añadió el toque de sexy que tanto la caracteriza.

La intérprete de “Bizcochito” gozó de un arrollador éxito gracias a su gira con la que recorrió países como México, Colombia, España, Italia, Suiza y Londres. Pero también hizo un espacio en su apretada agenda para poder visitar los principales sitios turísticos en cada uno de estos lugares, siempre de la mano con looks de impacto que le permitieron lucir lo mejor de las tendencias.

Rosalía se luce en París con ajustada falda de transparencias. Foto: IG @rosalia.vt

Como aquel con el que recorrió las calles de París, pues consta de una ajustada falda de transparencias que lleva en su diseño encaje amarillo para añadir un toque romántico y va a juego con la playera de manga corta con la que se suma al estilo Y2K que trae de vuelta elementos de los 2000. Complementó su atuendo con unas botas altas de látex, dando aún mayor elegancia y sensualidad a su look, además de lentes oscuros.

“Se terminó ‘Motomami’, pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyaron es de por vida. ‘Motomami’ ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar. Gracias a todos los motomamis del mundo por haberme dado tanto amor durante todo este tiempo. A todos y cada uno de ustedes quiero que sepan que los adoro y nunca los doy por sentado porque le dan sentido a lo que hago y son lo mejor que me ha pasado. Hasta pronto”, escribió la cantante.

Look de Rosalía en París. Foto: IG @rosalia.vt

Look romántico de Rosalía en París

Mientras Rosalía se deja ver con atuendos arrebatadores sobre el escenario con prendas en cuero y tonos negro o rojo, fuera de las presentaciones ha demostrado que no teme experimentar añadiendo colores intensos a sus atuendos, siempre contemplando las tendencias del momento y haciéndolas suyas con detalles tiernos.

Tal y como ocurrió durante su visita en París, pues se dejó ver con una sudadera oversize en color negro con detalles rosados y azules en las mangas. Además de una falda tipo Y2K con estampado de gatos que complementó con unas botas altas, un look ideal para caminatas largas siempre lista para los cambios en el clima.

Aunque el favorito de sus seguidores fue el vestido rosa tipo lencero ideal para el verano. La prenda tiene un diseño romántico con estampado de flores y encaje tanto en la parte del escote con una delicada forma de corazón, como en la parte baja de la falda. Lo combinó con unas zapatillas verdes con detalles afelpados y trenzas en su peinado.

Rosalía luce look romántico con vestido lencero rosa. Foto: IG @rosalia.vt

