Salma Hayek asegura que no usa botox y revela su secreto para mantener un rostro joven

A sus 56 años, Salma Hayek sigue conservando una piel tersa y uniforme, por lo que muchas mujeres quieren conocer cuál el secreto que guarda la actriz mexicana para verse juvenil y renovada en cada uno de sus proyectos. La celebridad originaria de Veracruz no tiene inconvenientes en revelar qué es lo que hace para seguir deslumbrado con su hermoso rostro, pero eso sí ha descartado el uso de algunos productos químicos como el botox.

La protagonista de "Son como niños" es considerada una de las celebridades más bellas de Hollywood, ya que a pesar de ser una mujer madura ha detenido los signos de la edad. Aunque muchas personas podrían pensar que la actriz se ha hecho algunos "arreglitos", la realidad es que no es así, pues asegura que sólo tiene una rutina especial que la ha llevado a verse muy bien, y que además estas prácticas mejoran su salud física y emocional.

La actriz mexicana se mantiene joven IG @salmahayek

El secreto de belleza de Salma Hayek

Recientemente, Hayek estuvo en el podcast "Let’s Talk Off Camera" de Kelly Ripa, en el cual habló de diferentes temas, entre ellos el uso del botox. La actriz nominada al Oscar por "Frida" mencionó que hasta el momento no lo ha utilizado, sin embargo, destacó que a ella le ha funcionado la meditación, una rutina poco usual en la que siente como la energía se mueve dentro de ella y que ha ido perfeccionando para sentirse mejor.

"Por muchas cosas en mi cuerpo y problemas de salud, de alguna manera desarrollé esta extraña meditación que sigo evolucionando. Lo puedo hacer durante horas porque no sientes el paso del tiempo, y es tan divertido”, mencionó Salma, quien también explicó que es una técnica poco tradicional, pues la complementa con máquinas de radiofrecuencia, las cuales le han ayudado mucho también.

Salma Hayek asegura que la meditación le ha ayudado IG @salmahayek

“De hecho, es sentir la energía y se mueve y baila dentro de ti, sentimientos y sensaciones diferentes. Así que, hago muchas máquinas de frecuencia y funcionan en mi mejor que en nadie más. Y solo, la meditación, a veces cuando la hago, la gente me dice cuando salgo del cuarto: ‘Oh, por Dios, otra vez, te ves como de 20 años’”, destacó la celebridad, que agregó, “La gente que usa las máquinas dice que los resultados que yo consigo, ellos no los obtienen con otras personas”.

Salma Hayek puntualizó que su secreto de belleza es una combinación de ambas cosas, pero dejó ver que la meditación es una de las más importantes, pues también le ayuda a su salud física. “Cuando no (medito) por un tiempo, ¿adivinen qué? No solamente la cara se empieza a caer, y todo se empieza a caer, mi hernia discal, el problema de mi cuello, el problema de mi cadera, mis tobillos. Me descompongo”, sentenció la actriz en la conversación con la empresaria estadounidense.

La actriz hace uso de máquinas de radiofrecuencia IG @salmahayek

SIGUE LEYENDO:

Liquidan a Salma Hayek por este peculiar detalle en sesión de fotos