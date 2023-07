Dile adiós a las goteras para siempre: aprende el truco ideal para repararlas en tiempo de lluvia

En los días de lluvia suelen aparecer goteras en el techo de las casas. Se trata de una problemática muy común en los hogares y que debe solucionarse cuanto antes para evitar que se transforme en algo mucho más serio y que termine complicando las finanzas de la familia.

Mantenimiento en tu techo. Fuente: Pixabay

Las goteras en los techos pueden causar humedad, en techo y paredes, algo que luego se asocia al debilitamiento de la estructura de la casa y el riesgo que esto supone. Por eso, en esta oportunidad, te recomendamos algunos trucos que puedes poner en práctica antes de que sea demasiado tarde.

El truco ideal para reparar las goteras

Si al llegar la lluvia descubres goteras en el techo de tu casa no dejes pasar más tiempo y ponte manos a la obra. No es una tarea complicada repararlas, pero si no lo haces de forma urgente lamentarás las consecuencias. Ahora, te damos un paso a paso de cómo solucionar este problema y en días de lluvia.

Soluciona las goteras. Fuente: Pixabay

Lo primero que debes hacer es localizar el lugar de tu techo en donde se produce la filtración del agua. La idea es que realices una minuciosa inspección en la que buscarás signos de humedad, manchas o gotas presentes. Luego, tendrás que limpiar el sector afectado con el fin de eliminar cualquier suciedad o escombros que impidan el proceso de reparación. En este marco, debes secar lo mejor posible la superficie.

Elimina las goteras. Fuente: Pixabay

Finalmente, inicia la aplicación de una banda autoadhesiva impermeable. Estas son muy fáciles de conseguir y su costo no es elevado. Durante la aplicación debes ser muy prolijo y presionar muy fuerte para una correcta adhesión. Luego, será tarea de verificar que no quedó posibilidad alguna de que el agua se filtre en esa zona del techo y descansar tranquilo porque le habrá puesto fin a las goteras que te preocupaban.

