¿Más peligrosas que los espejos?, esta es la razón por la que no debes tener una TV en la habitación, según el Feng Shui

La decoración de interiores siempre sigue las tendencias preferidas de cada temporada, pero antes de llevar algo que nos parece chic al hogar es fundamental considerar varios aspectos como si combina con el resto de nuestras pertenencias o si tiene una energía positiva tanto para nosotros como para el resto de personas que habitan la casa. Al menos así se considera desde prácticas tradicionales como el Feng Shui en la que se busca a toda costa una ocupación consciente y que influya en nosotros.

Por supuesto, el Feng Shui considera detalles básicos como saber cuál es el lugar ideal para colocar las plantas y también algunos menos conocidos y considerados por millones de personas: lo que sí y lo que no hay que tener dentro del hogar. Seguramente en alguna ocasión has escuchado que los espejos tienen una energía negativa o que son portales y que por ello deben de colocarse estratégicamente en nuestros hogares, pero no son los únicos a considerar, ya que los electrodomésticos como la TV pueden jugar en nuestra contra.

Un TV no puede estar en el cuarto de niños ni de adultos. (Foto: Pexels)

¿Por qué no debo tener una TV en mi habitación?, esto dice el Feng Shui

Si bien es cierto que por muchas personas ya es conocido que los espejos no deben de estar bajo ninguna circunstancia dentro de las recámaras y menos si éstos reflejan nuestra cama o la puerta, para otros es desconocido que la televisión puede jugar un efecto similar al alterar nuestra energía. Así que si eres de aquellas personas que tiene una en la habitación para verla durante las noches y antes de dormir, a partir se ahora querrás dejarla exclusivamente en la sala.

De acuerdo con los expertos del Feng Shui, la principal razón para no llevar la TV al cuarto de los niños o de los adultos es que son uno de los muchos aparatos electrónicos que nos roban la energía y que además nos están afectando hasta el punto de dañar nuestro estado de ánimo. Es por ello que seguramente en algún momento de tu vida hayas sentido un cansancio extremo, falta de concentración y poco placer al despertar por las mañanas y todo se debe a que éste y otros aparatos pueden consumir parte de nosotros.

Por otro lado, todos estos malestares pueden llegar a incrementar si además de una TV en la habitación se agregan otros aparatos electrónicos de uso común como las computadoras, los DVD, los módems del Internet, los radios, tabletas, despertadores e incluso el celular del que nunca nos despegamos. Así que si quieres conseguir un mejor descanso, lo primordial es dejar las recamaras como espacios libres de tecnología para en su lugar encontrar esa armonía que tanto se busca al decorar el hogar.

Asegúrate de colocar tus televisiones cerca de las ventanas. (Foto: Pexels)

¿Dónde poner la TV en casa según el Feng Shui?

Al igual que los espejos y las plantas, las televisiones también tienen un espacio ideal para colocarse dentro de casa y así mejorar el flujo de la energía, atraer la buena suerte y la fortuna, además de conseguir un mejor descanso. ¿Te animas a renovar la decoración de interiores?, lo único que tienes que hacer es procurar llevar la TV a espacios amplios y bien ventilados como la sala, además que como distractor funciona de forma excelente y cumple su función.

Por otro lado, los expertos del Feng Shui advierten que un truco ideal para fomentar todo lo anterior es colocar las televisiones en lugares cerca de las ventanas, para que combinado a los espacios ventilados se promueva el flujo de energía y esta no se estanque o sólo sea negativa.