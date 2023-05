Hogar: muebles forrados de mezclilla, la tendencia que dominará este verano

La decoración del hogar no sólo sigue prácticas como el Feng Shui para crear armonía en cada habitación, sino también tendencias que resultan indispensables para darle un toque moderno y actual a nuestra casa, además de un respiro con el cual evitar que lo pasado de moda esté presente hasta en los rincones más escondidos. Por supuesto, existen una larga lista de alternativas para implementar en la cocina, sala, comedor, baño o recámara como pasó hace unos meses al sustituir los sofás y sillones por una conversation pit.

Y al igual que otras tendencias de la moda, la decoración de interiores siempre se está renovando para no estancarnos en el pasado y así lo acaban de demostrar los diseñadores, quien en una clara nostalgia al estilo Y2K -que no ha dejado de causar furor en los últimos años- llevaron el denim a la decoración del hogar. Tal y como lo lees, la apuesta favorita del momento son los muebles forrados de mezclilla que se verán por todos lados este verano. ¿Los tendrías en casa?

Muebles de mezclilla, la tendencia ideal para renovar la decoración de casa este 2023

El verano está próximo a comenzar y el cambio de temporada siempre representa el momento perfecto para renovar los looks y la decoración del hogar; es por ello que te contamos todo lo que debes de saber de esta tendencia que no sólo dominará en el cambo de estación, sino en lo que resta de 2023. Una de las mejores partes y por lo que esta tendencia de muebles forrados de mezclilla es tan icónica es porque no sólo se puede comprar, sino también hacer para darle una nueva oportunidad al denim que ya está en el clóset.

Si bien hay muchos aspectos a resaltar de esta fiebre por la mezclilla, merece la pena destacar cuáles son sus orígenes, pues detrás de esta idea de tener el textil en sillas, sofás, clóset, marcos de espejos, mesas e incluso en las máquinas para hacer ejercicio y las mancuernas, están diseñadores como Harry Nuriev, Maarten Baas, Jean-Marie Massaud o Jacob Cohën. Los expertos recuperaron el denim, incluso la de los jeans viejos, para forrar cada artículo del hogar para darle un nuevo estilo y color, ya que las distintas tonalidades de azul son las protagonistas.

La idea de estos muebles denim no sólo es recuperar el clásico color azul de la mezclilla, sino también esos detalles que vemos en los jeans, chamarras u tras prendas denim, así que los desgastados en algunas zonas como las esquinas, patas de las sillas o mesas y los respaldos son ideales para conseguir ese efecto Y2K.

¿Cómo reutilizar unos jeans viejos?

La mejor parte de esta tendencia de decoración es que no sólo hay que recurrir a los diseños anteriores, que en muchas ocasiones afectan el bolsillo, pues al tratarse de un material de fácil acceso, es posible recubrir nuestros muebles desde casa y de forma muy económica. La idea es que le des una segunda oportunidad a todas aquellas prendas de mezclilla que tienes dentro del clóset y la transformes en el recubierto de tus muebles.

Para conseguir lo anterior necesitarás mucha paciencia, pues necesitarás tomar medidas y hacer cada uno de los forros de tu sala, cocina o sillas. De esta forma no sólo ahorrarás dinero y podrás lograr que tu hogar esté al último grito de la moda, sino que también le podrás dar una segunda vida a esos jeans viejos que ya no te pones o que están muy desgastados, pues incluso con un estilo roto, esta tendencia de decoración causa sensación.