¡Evítalos! 3 errores por los que el tinte rubio no te dura

El cabello rubio es una de las tendencias preferidas por mujeres jóvenes que quieren darle luz a su melena y rostro, pero también de las maduras que buscan esconder las canas y rejuvenecer al instante; sin embargo, quien haya llevado un tono tan claro en la melena sabrá mejor que nadie que el tinte puede "desaparecer" en cuestión de días, por lo que los retoques son indispensables para no lucir desaliñadas. Lamentablemente hay algo de lo que poco se habla y son los errores de belleza que cometemos todos los días y que ocasionan lo anterior.

Aunque después de llevar el tinte rubio a la melena los estilistas suelen compartir algunos consejos para mantener el color y evitar los destellos amarillos, como es el caso de usar champú morado una vez a la semana, lo cierto es que hay una larga lista de cuidados básicos con los que las visitas al salón de belleza pueden prolongarse de las dos semanas, hasta más de un mes. ¿Y tú, cuántos de ellos cometes?

¿Por qué no me dura el tinte rubio?

De acuerdo con el experto en belleza y creador de contenido, Cris Cuida Tu Cabello, hay varios errores que se cometen todos los días y que tienen como consecuencia que los tintes rubios duren menos de lo esperado y que a la larga no sólo terminan porque el pelo se vea amarillento, sino a que ocurran otros daños como la resequedad, la pérdida de brillo, suavidad y en muchos casos hasta el quiebre.

Aprende a presumir un tinte rubio como recién salido del salón de belleza. (Foto: Pexels)

Entre los más comunes destaca exponer el cabello teñido a las altas temperaturas, desde el agua caliente en la ducha, hasta el uso de herramientas como la secadora, la plancha o la tenaza; eso sin contar los "malos tratos" con las toallas a la hora de secarlo o de otras herramientas de belleza al peinarlo. Pero para que conozcas todos los errores que debes de evitar para que no se deslave tu melena antes de tiempo, consulta estos tips.

Lavarte el pelo con agua caliente

El primer error de belleza se suele cometer al salir del salón de belleza tras el cambio de look, pues según explica el experto, al aplicar un tinte como el rubio no se debe de lavar la cabellera en al menos 48 horas para que la rutina de agua y otros productos no afecten con la pigmentación.

Por supuesto, además de evitar lo anterior por las primeras 48 horas también resulta fundamental que tanto en la primera lavada como en el resto de ellas se evite el uso del agua caliente, pues esto también termina por afectar la melena. ¡Y ni hablar si suele tallarlo!, recuerda que el pelo es delicado y así lo debes de tratar para evitar las puntas abiertas o tenerlo quebradizo.

El calor puede ocasionar que el tinte se desgaste más rápido. (Foto: Pexels)

No aplicar acondicionador

Ya sea en la primera lavada después de teñir tu cabello o en el resto de ellas, el uso de un acondicionador es indispensable, pues es con el que podrás mantener una buena salud del pelo y es por ello que incluso se recomienda hasta en las melenas vírgenes. Por supuesto, también notarás mayor suavidad, brillo e hidratación en tu cabellera y para ello puedes recurrir a uno de uso común o a uno especial para las mujeres rubias.

No usar protectores de calor

El último de los errores por los que el tinte rubio no dura es por no aplicar protectores de calor y es que como te adelantábamos, las altas temperaturas son las enemigas número uno del pelo teñido, ya que lo vuelve amarillento. Es por ello que resulta indispensable recurrir a este producto para evitar que el color se deslave y que la melena resulte afectada; la buena noticia es que hay alternativas que por menos de 200 pesos te pueden ayudar a tener un cabello fuerte, lleno de brillo y suavidad.