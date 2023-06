El vestido largo de terciopelo rojo con el que Barbie Núñez enamoró a todos en la red

Una de las influencers más populares del momento es "La Barbie Núñez", quien además de ser conocida por el contenido que genera para plataformas como TikTok también se ha convertido en un ícono de la moda juvenil, por lo cual, muchas de sus seguidoras toman de inspiración los atuendos que comparte en redes sociales, mismos que van desde estilos casuales hasta elegantes, tal y como el vestido minimalista que posteó en sus redes sociales esta semana.

Al igual que en otras ocasiones, Barbie Núñez decidió enfundarse en un look rojo que resaltó su piel y las características chapitas con las que suele coronar sus maquillajes, los cuales si bien no tienden a ser muy cargados, siempre tratan de unirse a las tendencias de la temporada, por lo que no es de extrañar que en esta ocasión haya optado por un labial natural super romántico.

Look elegante y juvenil

Fiel a su amor por las aberturas, Barbie Núñez decidió utilizar un vestido largo de terciopelo que se amoldó perfecto a su cuerpo y que la hizo ser la sensación en redes sociales, donde ya figuran comentarios como: "Hermosa", "Bellísima señorita" y "Forever crush", aunque la mayoría de los mensajes depositados en su publicación de Instagram están enfocados en responder a la pregunta que la TikToker depositó en la descripción de su pic, la cual consiste en saber cuál es el capítulo de "Bob Esponja" que sus seguidores consideran como el mejor.

Volviendo al atuendo de Barbie Núñez, conviene destacar que este tiene un escote recto que en conjunto con los tirantes de su vestido logra formar un efecto sensual en sus hombros, el cual seguramente se posicionará como el favorito de las próximas vacaciones de verano.

La influencer no perdió de vista cada detalle de su atuendo / IG: @barbie.nunezt

En cuanto al calzado, Barbie Núñez se enfundó en unas zapatillas de ojo de pescado con plataforma en tono dorado, algo que le dio un contraste elegante a su sofisticado atuendo juvenil, el cual incluso podría encasillarse dentro de los modelos de vestidos de graduación que se popularizarán durante la siguiente estación.

Aunque en general, el vestido de terciopelo de Barbie Núñez es ideal para cualquier tipo de fiesta de gala en la que quieras derrochar belleza y sensualidad sin perder de vista el porte y el buen gusto, mismos que caracterizan a este vestido que sin ser completamente entubado deja que los atributos físicos de la influencer se luzcan en todo su esplendor.

El escote del vestido de Barbie Núñez es super favorecedor / IG: @barbie.nunezt

Vestido rojo de terciopelo

Aunque son muchas las características que hacen del look de la regiomontana un acierto en cuanto estilo, cabe destacar que lo mejor de este es su color y tela, ya que el rojo es una tonalidad muy noble que le sienta bien a todas las pieles y que, además, ayuda a resaltar el bronceado, algo que sin duda muchas personas buscan durante esta temporada del año.

Respecto a la composición del vestido, hay que mencionar que, a pesar de que el terciopelo no suele ser muy aprovechado por las grandes firmas de ropa en la actualidad, lo cierto es que es un clásico dentro del guardarropa de toda mujer, por lo cual, la recomendación es que cuentes con al menos una prenda de este tipo de tela, misma que puede ir desde un minivestido hasta una blusa o chamarra.