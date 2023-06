Contén la respiración antes de conocer por qué cada vez más gente coloca vinagre en las llantas del carro

Para quienes son seguidores fieles del mundo automotor, el aspecto de los carros es algo fundamental. Así es como existen muchos productos en el mercado que garantizan una óptima limpieza y sus componentes dependen del tipo de material en el que se vayan a aplicar.

Existen muchos productos que pueden limpiar la suciedad de las llantas. Fuente: Pinterest

Una de las partes de los automóviles que más se ensucian y engrasan son las llantas. Para aplicar productos de limpieza que puedes conseguir en las tiendas, primero debes esperar a que esta zona esté templada o fría, al igual que los frenos. Pero existen también soluciones caseras para tal tarea.

Soluciones caseras para dejar las llantas como nuevas

Antes de describir por qué cada vez más gente coloca este líquido ácido en las llantas, es importante destacar que los remedios caseros que impliquen mezclas con quitagrasas de cocina o limpiahornos, no deben ser aplicados en esta zona del carro.

Aplicar estas sustancias que no son específicas para los automóviles, puede afectar el cromado de la zona o el esmalte que tengan encima. También es importante mencionar que siempre hay que conocer de qué material están fabricadas las llantas.

Siempre se debe conocer con certeza de qué material están hechas las llantas. Fuente: Pexels.com

De este modo, no será lo mismo la limpieza en las de magnesio o aleación, aluminio, fibra de carbono o acero. Una mala elección de las sustancias de limpieza, puede arruinar el material de esta zona de las ruedas. Además, otro dato significativo es que las sustancias no se deben dejar actuar por muchos minutos.

¿Cómo limpiar las llantas del carro con vinagre?

Antes de aplicar este líquido ácido en esta sección del coche, lo mejor es probar colocando la sustancia en una zona que esté más oculta, para ver si daña el material. Algunas personas que forman parte de equipos mecánicos afirman que se puede hacer una pasta con vinagre y bicarbonato de sodio.

El vinagre es un aliado de algunos metales, ya que los deja relucientes. Fuente: Pinterest

Luego debe aplicarse esta pasta con un cepillo de cerdas suaves, frotar donde se concentre la suciedad más difícil (grasa) y dejar actuar no más de 2 minutos. Para una mayor efectividad, se puede diluir el vinagre en agua y retirar la mezcla anterior con esta solución resultante. El resultado serán unas llantas realmente brillantes y libres de manchas opacadoras.