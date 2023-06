Uñas aesthetic: la tendencia que debes usar este verano 2023

La moda cambia continuamente y hay ocasiones en las que lo que se usa un año puede parecer anticuado al paso de unos meses, tal y como ocurre con las uñas llenas de adornos, pedrería y colores vistosos, las cuales si bien siempre llaman la atención, han comenzado a perder relevancia en el mundo de la manicura, dándole paso a los llamados diseños aesthetic, los cuales se caracterizan por combinar lo moderno con lo clásico.

Es así como se crean uñas que saltan a la vista no por su enorme cantidad de ornatos, sino por la delicadeza con la que juegan con diversos elementos, los cuales pueden ir desde texturas, contrastes y simetrías hasta la mezcla de colores sencillos que logran tornarse innovadores y sexys.

Este es un ejemplo de uñas perfectas para el verano | Foto: Pinterest

Uñas aesthetic para el día a día

Para muchas mujeres el poner uñas postizas es técnicamente un hábito, así que si eres una de ellas, hay un diseño aesthetic que seguramente llamará tu atención, no sólo por su innovadora apariencia, sino porque resultan ser plenamente combinables, esto en atención a que retoman el gris de una manera elegante y coqueta.

Antes de que rechaces la idea de ponerte un esmalte de este tono, tienes que considerar que este no va a cubrir la totalidad de tus uñas, ya que sólo ayudará a crear un degradado muy agradable a la vista que sin duda llamará la atención en cualquier lugar al que acudas, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

El gris es uno de los colores que cobrará tendencia en el verano | Foto: Pinterest

Las uñas aesthetic que todas deben llevar en sus graduaciones

Hace algunos años estaban de moda llevar a eventos de gala unas uñas repletas de pedrería, sin embargo, con la llegada de la moda aesthetic se ha optado por mezclar lo sofisticado con el legado fashionista de los diamantes en las uñas, dando paso a creaciones sencillas que aún así saltan a la vista.

Así que tienes una cena importante o estás a punto de graduarte, las uñas transparentes que mezclan líneas metálicas con delicadas aplicaciones de piedras son la opción. El punto es que la uña se vea de un color natural, sólo que con aplicaciones muy certeras del color metálico de tu elección, siendo el plata la opción idónea para la llegada de la próxima estación.

Este diseño de uñas es elegante y discreto, perfecto para eventos importantes | Foto: Pinterest

Estas son las uñas aesthetics más minimalistas del momento

En caso de que no seas muy afecta a los colores saturados ni a los brillos, algo que puedes hacer es utilizar barnices en colores nude, ya que estos le sientan perfecto a todos los tonos de piel. Y con el objetivo de darles un plus, puedes combinarlos con líneas u ondas en tono blanco, algo que si bien le dará más luz a tu manicura, no provocará que se vea exagerada ni mucho menos ostentosa.

Con el objetivo de dotar de un aire minimalista a tu diseño de uñas aesthetic, lo que se recomienda es trazar líneas muy finas en tono negro, ya que esto generará una especie de esbozo artístico en cada una de tus uñas que simulará que son una obra de arte en proceso.