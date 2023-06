¿Cómo usar jeans acampanados? Maya Nazor da la muestra con los pantalones de moda

Los jeans acampanados son los preferidos por mujeres de todos los edades y es que una vez que fueron sacados del olvido el año pasado, las amantes de la moda demostraron que son la prenda más favorecedora para la figura, ya que pueden ayudar a transformar un cuerpo pequeño en uno alto y en uno con muchas curvas. ¿El secreto detrás de esto?, que la forma holgada de las piernas consigue un efecto visual que nadie debe dejar pasar.

Tanta es la euforia por estos pantalones que una larga lista de famosas han dado muestra de cómo lucirlos con el mejor estilo y sin descuidar otras tendencias de la temporada, es decir, el verano en donde el principal propósito es conseguir una imagen cómoda, fresca y muy femenina. ¿Pero cómo conseguir todo lo anterior?, precisamente tomando inspiración de nombres que van desde el de Andrea Legarreta hasta el de Maya Nazor.

Es precisamente la influencer Maya Nazor quien acaba de sorprender con una nueva cátedra de moda para llevar jeans acampanados sin importar la ocasión y mucho menos la edad, pues la ex de Santa Fe Klan dio con el look atemporal que se puede lucir antes de los 20 o después de los 40 sin ningún problema. Para ello, apostó por ciertos detalles en esta icónica pieza que ya es un "must have" del clóset, además de una blusa tipo corsé y con transparencias.

¿Cómo combinar un pantalón acampanado?

Si bien los jeans acampanados ya son indispensables en el guardarropa para usarlos en cualquier día de la semana, para muchas mujeres sigue siendo todo un misterio cómo combinarlos de forma correcta y es por ello que tomamos como referente la reciente lección de estilo que compartió la influencer a través de su cuenta oficial de Instagram.

Lo primero que debes de saber es que el diseño de tus pantalones es primordial y según Maya Nazor, un tiro alto es perfecto para definir la figura y marcar una minicintura; por otro lado, el corte en las piernas debe de ser ajustado hasta la rodilla como si se tratara de los famosos skinny jeans y de ahí, una campana pequeña para conseguir ese efecto curvilíneo en el cuerpo. De esta manera podrás sumarte a la tendencia más chic del momento.

Finalmente, para conseguir el look perfecto con los pantalones de moda, Maya Nazor nos dejó en claro que los colores claros siempre serán la dupla perfecta, así que no dudes en combinar el clásico azul de la mezclilla con una blusa blanca que puede ir desde un diseño básico, hasta uno en tendencia. Para la ocasión, la también madre de familia apostó por fusionar varios estilos del momento como: