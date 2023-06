Yalitza Aparicio demuestra que los skinny jeans alargan la figura en mujeres bajitas

Durante los últimos meses en las redes sociales ha existido un debate sobre los skinny jeans, esos que perdieron popularidad en la pandemia, pero que se resistieron a salir de los básicos que nos ayudan a elevar nuestros looks; sin embargo, desde que inició el año muchas personas han comenzado a señalar que siguen fuera de las novedades de moda, que tienen un regreso estrella o que simplemente nunca se fueron. Aunque cada idea es válida, lo cierto es que cada vez es más común verlos en los looks más chic.

Una larga lista de celebridades que va desde las miembros del clan Kardashian-Jenner, JLo, Georgina Rodríguez, hasta Ángela Aguilar nos han demostrado que los skinny jeans son una prenda indispensable del clóset y que además de resaltar las piernas es la apuesta perfecta para resaltar toda la figura. Al menos así lo ha demostrado Yalitza Aparicio, quien este fin de semana se sumó a esta tendencia con un look veraniego y elegante que las mujeres bajitas deben de recrear para verse más altas.

¿Cómo combinar los skinny jeans?

El truco definitivo para combinar unos skinny jeans está en elegirlos de tiro alto para así acentuar la cintura, pero también para conseguir un efecto de piernas kilométricas que es lo que terminará de ayudarnos a alargar la figura, en especial porque el corte se mantiene entallado al menos hasta la altura de los tobillos.

Por otro lado, Yalitza Aparicio sabe mejor que nadie que los colores oscuros son ideales para conseguir lo anterior y ante ello no dudó en elegir el color negro para sus pantalones; aunque para darle un toque más moderno y en tendencia con la temporada también se decidió por un modelo con estoperoles en los costados de las piernas. Estos detalles juveniles son los preferidos del momento y además de verlos en la ropa, también se han convertido en la obsesión de las sandalias, algo que ya nos demostró Aneliz Aguilar.

Además del diseño de los pitillos, con su look, la actriz dejó en claro que es una prenda atemporal que se puede llevar incluso en el calor del verano y para ello no dudó en combinarla con un top negro para crear un atuendo monocromático y con el que además mantiene la frescura de la temporada con el abdomen a la vista. Por supuesto, esto no fue lo único con lo que derrochó estilo, ya que para llevar un estilo más cómodo y juvenil también apostó por una camiseta blanca de botones al estilo de un kimono para darle neutralidad al look.

De acuerdo con Yalitza Aparicio, esta última prenda le da capas al look, de tal forma que contrarresta con las piernas alargadas por los skinny jeans y logra un afecto aún más alargado que favorece a las mujeres bajitas de menos de 1.60 metros y con el que pueden verse más altas en cuestión de segundos. Finalmente no es necesario agregar tacones para lograr todo lo anterior, ya que la comodidad de unos tenis blancos darán el toque final. ¿Le robarías el look a la actriz?