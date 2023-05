Kim Kardashian impone moda con arriesgado vestido de escotes en la cadera

¡Lo hizo de nuevo!, Kim Kardashian paralizó el Internet con un look de impacto en el que se mantuvo fiel a su estilo, pero también presumió un efecto rejuvenecedor con el que fue imposible no compararla con su hermana menor, Kylie Jenner de de 25 años, y no sólo por el parecido físico entre ambas, sino también por dominar las tendencias de moda del momento. Para lograrlo, la socialité se lució como nunca con los escotes cut out en la cadera.

Y si algo nos queda claro con los looks que triunfarán este verano es que hay que apostar por un estilo arriesgado en el que hemos visto las transparencias que han presumido desde Dua Lipa hasta Kendall Jenner, pero ahora Kim Kardashian acaba de presumir una nueva tendencia que además de reveladora resulta muy chic. Para ello apostó por un vestido de escotes en la cadera con el que causó sensación y además demostró que el estilo Y2K, ¿lo usarías?

FOTOS: Kim Kardashian demuestras que los escotes cut out se quedan para el verano

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo y empresaria compartió una nueva sesión de fotos con la que se coronó como la más glamurosa con un maxi vestido negro que destaca por un corte entallado que es ideal para presumir una figura en forma de reloj de arena como la que siempre ha presumido la protagonista de reality shows. Aunque de frente destaca un cuello redondo común para acompañar un par de tirantes, en el resto del diseño destacan los escotes que convierten al look en el más arriesgado.

Un detalle que no ha pasado por alto es que el vestido está lleno de aberturas, mejor conocidas como cut out en los laterales de la figura; los primeros de ellos destacan por dejar a la vista la piel cercana a las costillas; mientras que un par más se aprecian a la altura de la cadera con un toque muy revelador. En lo que respecta a esto último, Kim Kardashian aprovechó los escotes para sumarse a otras de las tendencias más icónicas del momento: la lencería a la vista.

Para acompañar las aberturas en la cadera, la estrella de "The Kardashians" apostó por una tanga negra que acompaña el detalle del vestido, pero que a la vez le da un toque muy sensual y moderno a la imagen. Esta apuesta se ha convertido en la preferida de las famosas, quienes no han dejado de agregarla a sus looks y por ello ya promete ser la preferida del verano.

¿Kim Kardashian y Kylie Jenner son gemelas?

La nueva publicación de la socialité causó furor en redes sociales y no sólo por presumir el outfit más arriesgado del verano, sino también por la imagen en general que presumió y la razón de ello es que sus fans no dudaron en compararla con su hermana, Kylie Jenner, a quien le lleva 17 años y la razón es que, ¡lucen idénticas! De acuerdo con los fans, el estilo de Kim y su rostro comienzan a tener demasiado parecido con la menor del clan.